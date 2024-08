Muere a los 50 años Daniela Larreal, la ciclista venezolana que denunció a la dictadura de Maduro

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 18 de agosto, 2024

La ciclista olímpica venezolana Daniela Larreal murió el 11 de agosto a los 50 años, según confirmó el el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, Henrique Capriles quien se despidió de la deportista mediante una publicación en su perfil en la red social X:

Desaparecida desde el 12 de agosto, el cadáver de la deportista venezolana apareció este viernes en su apartamento de Las Vegas, ciudad a la que se mudo tras verse obligada a exiliarse al denunciar la dictadura de Nicolás Maduro.

El Departamento de Policía de Las Vegas fue quien encontró el cuerpo de Daniela Larreal. Lo hicieron tras acudir a su domicilio, alertados por los compañeros de la deportista, que trabajaba en un hotel en Las Vegas, quienes, tras no tener noticias de Daniela, decidieron avisar a las autoridades.

Según informó el diario español ABC, la autopsia preliminar reveló que la deportista, una de las más importantes de la historia reciente de Venezuela, falleció el domingo 11 de agosto por una presunta asfixia.

Las autoridades de Nevada afirman que durante la autopsia encontraron restos sólidos de comida en su tráquea, razón por la cual consideran que la ciclista podría haberse ahogado. No obstante, informaron, la investigación todavía continúa abierta y aún no se ha oficializado la causa de la muerte de Daniela.

Daniela Larreal, firme opositora de Nicolás Maduro

Larreal, quien participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos (Barcelona, 1992; Atlanta, 1996; Sídney, 2000; Atenas, 2004; y Londres, 2012) se unió a Vente Venezuela en 2018.

Ya había mostrado su oposición al régimen de Maduro dos años antes. Lo hizo al criticar al Ministerio del Deporte venezolano denunciando la corrupción que existía en el deporte en su país:

"Este Gobierno pretende ocultar, detrás de los atletas, todas las divisas que se están robando. A los venezolanos les digo: Maduro no está regalándonos nada, los recursos de los atletas son un deber del Estado, así lo dicta la ley". Daniela Larreal, ciclista olímpica venezolana.

Sus declaraciones le valieron diversas amenazas de muerte, por lo que decidió exiliarse a Estados Unidos, no sin antes manifestar públicamente el acoso al que se estaba viendo sometida: "Quiero informar a los enfermos de poder que sus descalificaciones hacia mi persona no me afectan, me engrandecen como venezolana y lucharé", aseguró en aquel momento la deportista.