El senador Rick Scott celebra el Mes de la Herencia Hispana junto a los líderes de la Coalición Hispana de Florida

El senador Rick Scott se reunió -en una conferencia de prensa con motivo del Mes de la Herencia Hispana- con miembros de la comunidad hispana, incluyendo líderes de coaliciones de puertorriqueños, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos, dominicanos, ecuatorianos y brasileños. El evento, que tuvo lugar en Miami (Florida), puso de relieve las valiosas "aportaciones de estas comunidades vibrantes al estado de Florida".

VOZ estuvo presente en la conferencia en la que los líderes reafirmaron su respaldo a la reelección del senador Scott, "debido a su dedicación a las familias de Florida y su firme compromiso de promover la libertad en América Latina y más allá".

En el evento estuvieron presentes figuras como Jaime Flores, director de Comunicación Hispana del GOP; Ivan Simonovis, conocido por ser antiguamente preso político y perseguido por la dictadura chavista venezolana; Mayra Joli, analista político y familiares de presos políticos en Cuba y Nicaragua.

El senador expresó:

Respecto a la carrera en la Cámara Alta, el senador explicó el peligro que se corre al apoyar a su oponente, la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, ya que ella, "apoya las políticas socialistas como los controles de precios de Kamala Harris", entre otras cosas:

Mi oponente, Debbie Mucarsel-Powell, apoya las políticas socialistas como los controles de precios de Kamala Harris y votó con los miembros del Escuadrón más del 93% del tiempo durante su breve período en el Congreso. Biden, Harris y Debbie Mucarsel-Powell no han hecho más que envalentonar a dictadores como Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Quieren más inflación y más impuestos para el pueblo estadounidense, mientras dan beneficios de los contribuyentes a los ilegales. Eso no es lo que quieren los floridanos, especialmente aquellos que han escapado de países socialistas. No podemos continuar por este camino durante cuatro años más. Este noviembre, junto con la comunidad hispana de Florida, rechazaremos el socialismo y restauraremos el sueño estadounidense para los floridanos y todos los estadounidenses.