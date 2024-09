Illinois: un juez dictamina que la prohibición de armas de fuego en el transporte público es inconstitucional

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 4 de septiembre, 2024

Un juez en Illinois declaró inconstitucional una ley estatal que prohibía portar armas de fuego en el transporte público. El magistrado Iain D. Johnston declaró respecto a dos sistemas de transporte del área de Chicago:

Después de una revisión exhaustiva de las presentaciones de las partes y el registro histórico, según lo requerido por el precedente de la Corte Suprema, el Tribunal determina que los acusados no cumplieron con su carga de mostrar una tradición estadounidense de regulación de armas de fuego en el momento de la Fundación que permitiría a Illinois prohibir a los demandantes, que tienen permisos de porte oculto, llevar pistolas ocultas para autodefensa en el CTA y el Metra.

"Los derechos individuales no se anulan en la propiedad pública"

La ley -que fue diseñada para reducir la violencia armada en áreas densamente pobladas, fue desafiada por grupos defensores del derecho a portar armas- quienes argumentaron que violaba la Segunda Enmienda de la Constitución. Según la decisión del juez, la prohibición impuesta por Illinois no superó el escrutinio constitucional, ya que no proporcionaba una justificación suficiente para restringir un derecho fundamental.

Johnston agregó tratar "cualquier lugar donde el gobierno quiera proteger el orden público y la seguridad como un lugar sensible arroja una red demasiado amplia... [y] parecería justificar casi cualquier restricción de armas". Asimismo, añadió que "los derechos individuales no se anulan en la propiedad pública" y aseguró que la corte encontró que la Segunda Enmienda "protege contra la intrusión gubernamental, no privada, de los derechos y libertades".