Antisemitas vandalizan el campus de la Universidad de Columbia el día del comienzo del curso

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 4 de septiembre, 2024

La vida sigue igual en la Universidad de Columbia. En el comienzo del nuevo curso, no solo regresaron las clases, también lo hicieron las protestas antisemitas que tanto agitaron el campus neoyorquino el pasado año.

Con la reanudación de las clases, varios estudiantes y profesores se manifestaron a las afueras de la Universidad de Columbia para proseguir con sus proclamas de odio a Israel.

Los vándalos, convocados por la organización antisemita Students for Justice in Palestine, pintaron una estatua ubicada enfrente de la Low Memorial Library y reclamaron que se boicoteasen las clases para que los estudiantes que quieren ir a aprender y no unirse a las protestas no puedan recibir su formación.

"Mientras Columbia siga invirtiendo y beneficiándose del apartheid israelí, los estudiantes seguirán resistiendo. No sólo protestas y acampadas, el límite es el cielo", dijo a Associated Press Mahmoud Khalil, uno de los estudiantes antisemitas presentes en las protestas.

La presidenta interina de Columbia define como "inaceptables" los incidentes antisemitas

Pocos días antes del comienzo del curso, el Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo de la Universidad de Columbia publicó su segundo informe, con el que precisó los incidentes antisemitas producidos en el campus.

"Después del 7 de Octubre, muchos estudiantes judíos e israelíes empezaron a denunciar múltiples casos de acoso, abuso verbal y ostracismo, y en algunos casos violencia física. Dado el volumen de estas denuncias, el Grupo de Trabajo invitó a todos los estudiantes -no sólo a los judíos e israelíes- a que nos contaran sus historias. A lo largo de la primavera, casi quinientos estudiantes ofrecieron sus testimonios en más de 20 sesiones de escucha, que proporcionaron una valiosa información sobre el clima del campus en estos tiempos difíciles. Estas historias de estudiantes son desgarradoras y dejan claro que la Universidad tiene la obligación de actuar", detalló el informe.

La presidenta interina de la universidad, Katrina Armstrong, calificó de "inaceptables" todos aquellos "dolorosos y penosos incidentes de antisemitismo" producidos el pasado curso.

"Lo he dicho antes, y lo diré de nuevo: la discriminación y el acoso, incluyendo el lenguaje de odio, los llamamientos a la violencia, y el ataque a cualquier individuo o grupo basado en sus creencias, ascendencia, religión, identidad de género, o cualquier otra identidad o afiliación no tienen cabida en Columbia", añadió Armstrong. "Esta es una oportunidad para reconocer el daño que se ha hecho y para comprometernos a hacer los cambios necesarios para hacerlo mejor y para volver a dedicarnos, como líderes de la Universidad, como individuos y como comunidad, a nuestra misión fundamental de enseñanza e investigación".