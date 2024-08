"Quiero que el mundo sea amable con él": las emotivas palabras de Colin Farrell sobre su hijo James, que padece el síndrome de Angelman

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 8 de agosto, 2024

Colin Farrell abrió las puertas de su casa por primera vez para que la gente pudiera apreciar lo que es convivir con alguien con el síndrome de Angelman. No es cualquier persona, es su hijo James, de 20 años, quien padece esta enfermedad.

Un trastorno que, según la Clínica Mayo, es "genético y sin cura que causa un retraso en el desarrollo, problemas del habla y el equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones". Es fácilmente reconocible ya que, explica el centro médico, quienes padecen esta enfermedad "suelen sonreír y reír frecuentemente y tienen personalidades felices y excitables".

Este síndrome requiere, en muchas ocasiones, de una persona que viva con ellos y les cuiden en todo momento. Es el caso de James, quien depende de una cuidadora que le acompaña y le ayuda a realizar las tareas más sencillas.

Pero las subvenciones pronto dejarán de llegar. El joven cumplirá los 21 años en septiembre y, desde ese momento, dejarán de proporcionarle las ayudas estatales, según explicó Farrell a la revista People:

"Quiero que el mundo sea amable con James. Una vez que tu hijo cumple 21 años, ya no tiene nada que hacer. Todas las medidas de seguridad que se han establecido, como las clases de educación especial, desaparecen, por lo que te quedas con un joven adulto que debería ser parte integral de nuestra sociedad moderna y que, en la mayoría de los casos, se queda atrás". Colin Farrell.

Por este mismo motivo, el actor ha decidido crear la Fundación Colin Farrell, una organización que ayudará a los adultos con discapacidades intelectuales que se quedan sin ningún tipo de amparo una vez cumplen los 21 años, según explicó el propio actor.

"Llevo años queriendo hacer algo en el ámbito de proporcionar mayores oportunidades a las familias que tienen un niño con necesidades especiales, para que reciban el apoyo que merecen, básicamente la asistencia en todas las áreas de la vida". Colin Farrell.

Crear la organización no ha sido una decisión fácil ya que el intérprete irlandés tuvo que tomar la decisión sin saber si era lo que James querría que hiciese, por lo que se dejó guiar por su intuición:

"Esta es la primera vez que hablo de esto y, obviamente, la única razón por la que hablo es porque no puedo preguntarle a James si quiere hacer esto". Colin Farrell.

Esto, explicó el actor, no quiere decir que no pueda mantener una conversación con su hijo, ya que sí puede hablarle como a cualquier joven de 20 años. Lo que no sabe es si James se sentiría cómodo con todo esto:

"Quiero decir que sí puedo. Le hablo a James como si tuviera 20 años y hablara inglés con fluidez y tuviera una capacidad cognitiva adecuada para su edad. Pero no puedo discernir una respuesta particular de él sobre si se siente cómodo con todo esto o no, así que tengo que tomar una decisión basada en conocer el espíritu de James y el tipo de joven que es y la bondad que tiene en su corazón", detalló Farrell.

El actor también se mostró orgulloso de los procesos que realiza su hijo en su día a día, añadiendo que "ha trabajado muy duro" para llegar a donde está:

"Repetición, repetición, equilibrio, su andar espasmódico. Cuando empezó a comer solo por primera vez, al final su cara parecía la de Jackson Pollock. Pero lo consigue, se alimenta maravillosamente. Estoy orgulloso de él todos los días, porque creo que es mágico". Colin Farrell.

Razón por la cual, según Farrell, James y los demás jóvenes que padecen la enfermedad de Angelman "se han ganado el derecho a tener un mayor grado de individualidad y autonomía en la vida, y un mayor grado de comunidad" y eso es precisamente lo que pretende conseguir con su fundación.