Laurie Cardoza-Moore celebra la decisión de Australia y Nueva Zelanda de no permitir el ingreso de Candace Owens

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 29 de noviembre, 2024

La líder evangélica y activista Laurie Cardoza-Moore, presidente de la organización Proclaiming Justice to The Nations (PJTN), felicitó a Nueva Zelanda y Australia por negar la entrada a la comentarista antisemita Candace Owens, y pidió a las iglesias del mundo que la excomulguen.

“Candace Owens ha caído en el abismo del odio ciego a los judíos, arraigado en las cloacas del antisemitismo cristiano histórico que llevó a la muerte de millones de judíos en nombre del cristianismo. Sus ideas son un cóctel letal de teorías conspirativas y herejías que ha sido rechazado por casi todas las denominaciones de la cristiandad”, expresó Cardoza-Moore.

La líder evangélica, que además es directora de cine y presentadora de televisión, agregó que la excomentarista del medio conservador The Daily Wire “debería ser excomulgada por todos los cristianos por su odio rabioso a los judíos y su rechazo a nuestras raíces judías”.

“Permítanme ser clarísima: es hora de que las iglesias le cierren las puertas a Candace. La Candace Owens que una vez conocimos ya no existe, no tiene más sustancia que compartir más allá de su odio repugnante, infundado y obsesivo hacia el pueblo elegido de Dios. No hay lugar para Candace en ninguna parte del mundo cristiano conservador”, sentenció Cardoza-Moore.

Por qué Australia y Nueva Zelanda le negaron el ingreso a Owens



A Owens se le negó una visa para ingresar a Nueva Zelanda, informó el sitio web de noticias Stuff esta semana, después de que Australia hiciera lo propio el pasado mes de octubre.

Las autoridades migratorias neozelandesas afirmaron que “según la sección 15(1)(f) de la Ley de Inmigración, no se le puede otorgar una visa para ingresar a Nueva Zelanda a una persona que ha sido excluida de otro país”, en referencia a la decisión del Gobierno australiano de no permitirle el ingreso.

Como se mencionó, Australia había rechazado la solicitud de visa de Owens debido a sus teorías conspirativas antisemitas, como la minimización de los experimentos nazis llevados a cabo en judíos durante el Holocausto.

El trabajo de PJTN



La organización sin fines de lucro PJTN tiene como objetivo educar a los cristianos y promover el apoyo mundial a Israel y las comunidades judías.

PJTN cuenta con un exitoso programa de televisión llamado Focus on Israel y ha tenido una gran participación en la elaboración de planes de estudio para escuelas primarias y secundarias en Florida y Tennessee para promover los valores judeocristianos, informó el periódico israelí The Jerusalem Post.

El historial antisemita de Candace Owens



Tras la masacre del 7 de Octubre, perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas en el sur de Israel, Owens ha expresado una serie de teorías conspirativas y tropos antisemitas que han generado indignación y que incluso derivaron en su despido de The Daily Wire.

La comentarista sostuvo, entre otros antiguos tropos antisemitas, que los judíos manejan los medios de comunicación.

Owens dijo además que "bandas judías secretas" aterrorizan a Hollywood.

La presentadora también marcó como favorita una publicación en la red social X que expresaba que los judíos beben sangre de cristianos

Owens también expresó afirmaciones infundadas, como que el dictador soviético Joseph Stalin era judío y que Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, era un pedófilo cabalístico.

La comentarista antisemita también demostró un claro desconocimiento de Israel, al afirmar que el Barrio Musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén tenía ese nombre debido a que el Estado judío mantenía encerrados allí a los ciudadanos musulmanes. Sin embargo, el vecindario recibió ese nombre mientras estaba bajo dominio musulmán otomano y no existe ninguna restricción para este sector de la población, ya que hay muchos miembros de esta comunidad viviendo fuera de ese lugar. De hecho, Owens no mencionó que en la Ciudad Vieja también hay un Barrio Armenio, un Barrio Cristiano y un Barrio judío.

Owens también sostuvo que los judíos fueron los responsables del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy.

La presentadora además manifestó que los “sionistas” y referentes judíos conforman un culto satánico relacionado con el frankismo, un movimiento religioso judío de los siglos XVIII y XIX, centrado en el liderazgo del autoproclamado mesías Jacob Frank, que vivió desde 1726 hasta 1791.

Owens también arremetió contra Menajem Mendel Schneerson -conocido como el rebe de Lubavitch-, el último líder espiritual del movimiento jasídico Jabad Lubavitch, a quien calificó como promotor del odio.