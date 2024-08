¿Homeschooling o acudir a las aulas? Los padres se decantan cada vez más por enseñar a sus hijos desde casa frente a llevarlos a la escuela

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 15 de agosto, 2024

Llega el momento de que los niños agarren sus mochilas, preparen sus lápices, bolígrafos y demás material escolar y hagan la cuenta atrás para regresar al colegio. Sin embargo, muchos de estos pequeños recibirán esta educación desde casa.

Es el modelo conocido como Homeschooling, un tipo de educación que permite a los padres o a los tutores asumir la responsabilidad principal de educar a sus hijos en lugar de enviarlos a la escuela. Aquí, los padres serán también los profesores y deberán guiar a sus pequeños a través del plan de estudios así como encargarse de que reciban todos los materiales educativos de acuerdo a su edad.

Si bien en principio esta modalidad implica una responsabilidad añadida más, en los últimos años, este tipo de educación continúa cogiendo adeptos.

De esta forma, en 2023, un total de 10 millones de alumnos estudiaban desde casa. Según The Washington Examiner, esto representó un aumento del 51% en los últimos seis años escolares y supera, y por mucho, el incremento del 7% que se había registrado en las matriculaciones de las escuelas privadas. En el lado contrario están las escuelas públicas, cuya cifra disminuyó un 4% a favor del homeschooling.

¿En qué lugares se percibe un aumento de la educación desde casa? Según la encuesta realizada en 2023, la ciudad en la que se registró un mayor aumento en la educación desde el hogar desde 2017 fue Washington, DC, con un incremento del 108%.

Le sigue Nueva York, con un 103%. El estado de Dakota del Sur, con un 94%, ocupa el tercer lugar en el ranking mientras que California, con un 78% cierra el top de lugares que han visto un incremento en los últimos años de padres que prefieren educar a sus hijos desde casa.

¿Cuáles son las causas del aumento del 'Homeschooling'?

Primero fue la pandemia la que los obligó a formar a los más pequeños en casa. Pero ahora los padres se decantan más por esta modalidad educativa debido a las políticas progresistas que cada vez más escuelas, tanto públicas como privadas, adoptan y que, en muchos casos, van en contra de la educación que los padres quieren que sus hijos reciban.

Así, una encuesta que realizó Pew Research Center el pasado mes de febrero reveló que el 33% de los maestros de las escuelas públicas estadounidenses creían que los padres americanos "no deberían tener derecho" a pedir que sus hijos no acudiesen a las clases de identidad de género. Es decir, más de un tercio de los encuestados aseguraban que debían ser "las escuelas públicas, no los padres" quienes eduquen a sus hijos sobre esta cuestión.

Las escuelas chárter (el tipo de instituciones con matrícula gratuita y financiación pública) también parecen haberse dejado atrapar por la ideología progresista.

Así, un informe de The Heritage Foundation aseguró que términos como "diversidad", "equidad", "inclusión", "restaurativo", "justicia", "aprendizaje socioemocional", "identidad de género" o "culturalmente afirmativo/relevante" se había empleado casi el doble de veces en este tipo de instituciones frente a las escuelas de distrito. De esta forma, las escuelas chárter lo emplearon un total de 2.517 veces en 211 centros frente a las 1.317 veces que se detectó en 211 escuelas de distrito.

Todas estas encuestas han ido sumándose y cada vez son más los padres que se decantan por educar a sus pequeños desde casa tras desconfiar de la educación pública e, incluso, de la educación privada. Al menos este es el resultado que arrojó una encuesta realizada en agosto de 2023 por The Washington Post y la Universidad George Mason.

Estas instituciones sondearon a un total de 1.027 progenitores con hijos de entre 5 y 20 años y les preguntaron por qué los educaban en casa. El 46% afirmó que lo hacían porque "las escuelas locales están demasiado influenciadas por puntos de vista izquierdistas".

Y es que, una de las grandes ventajas de educar a los hijos en casa es que el itinerario educativo lo eligen los padres, así como los valores que recibirán, tal y como explicó al diario Las Américas la directora de Florida Home Education Department, Grace Rodríguez:

"Los padres se hacen completamente responsables del aprendizaje del estudiante, pueden enseñarlos con el currículo que ellos decidan. Estos no deben tener licencia de educador, siempre y cuando informen a su condado sobre los avances de la educación". Grace Rodríguez, directora de Florida Home Education Department.

Las ideologías woke que están adoptando las escuelas no son el único motivo por el que los padres eligen el homeschooling. Que los pequeños acudan al colegio también preocupa a los progenitores por problemas como los tiroteos en las escuelas, el acoso escolar y, en general, la calidad del ambiente escolar con profesores teniendo que preocuparse de un grupo de alumnos y no atendiendo a necesidades especiales. Todo ello contribuye a que el homeschooling, ahora más que nunca, parezca la solución a muchos problemas que los padres ven en la educación de sus hijos.