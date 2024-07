Shelley Duvall, actriz de 'El resplandor', muere a los 75 en EEUU

Publicado por AFP Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-11T18:40:21.000Z"}

Shelley Duvall, la versátil actriz conocida por su papel en El resplandor (The Shinning) junto a Jack Nicholson y por su relación laboral con el director Robert Altman, murió el jueves en el sur de Estados Unidos a los 75 años.

Citando a su pareja Dan Gilroy, el medio The Hollywood Reporter informó que Duvall falleció mientras dormía en su casa en la ciudad de Blanco, estado de Texas, tras afrontar complicaciones por la diabetes.

Nacida el 7 de julio de 1949 en Fort Worth (Texas), Duvall fue descubierta por Altman, el cineasta inconformista conocido por sus ricos personajes, aguda crítica social y afilada sátira, quien la eligió para la comedia negra de 1970 Brewster McCloud.

La actriz desarrolló un amplio repertorio, abriéndose camino en el mundo de la gran pantalla con Nashville (1975) y pasando a interpretar personajes memorables y excéntricos que le valieron algunos premios, incluido el de Cannes por su papel en el aclamado drama 3 Mujeres (3 Women, 1977).

Su carrera estuvo definida básicamente por su trabajo con Altman, con quien dijo que seguía actuando porque "me ofrece papeles muy buenos". "Ninguno de ellos ha sido igual", declaró al diario The New York Times en 1977.

Pero su actuación más destacada fue su papel en la adaptación cinematográfica de la novela de horror de Stephen King El resplandor, de 1980 y dirigida por el británico Stanley Kubrick, compartiendo con una estrella como Jack Nicholson.

Kubrick la puso a prueba para interpretar el papel de Wendy Torrance en esta película clásica del género de terror. El film cuenta la historia de su marido escritor, quien es contratado como casero de invierno en un solitario hotel en las montañas y que sufre trastornos que lo llevan a una locura homicida. De ahí en más, el protagonista aterroriza a su esposa y su pequeño hijo en el lugar.

Duvall le confesó a la revista People en 1981 que el trabajo de 13 meses de filmación fue agotador y que Kubrick la hizo "llorar 12 horas al día durante semanas enteras".

También tuvo corta aparición en la cinta Annie Hall, dirigida por Woody Allen (1977), y actuó junto a Robin Williams en la interpretación de Altman de Popeye (1980). En la década de 1980, se abrió camino en programación para el público infantil.