Montana: un juez dictamina que la ley que establece que sólo hay dos sexos es inconstitucional

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por Hace 0 minutos

Un juez dictaminó que la ley de Montana que definía que sólo hay dos sexos -masculino o femenino- es inconstitucional.

El juez Shane Vannatta anuló la norma tras recibir una demanda de un grupo de individuos que se identifican como transgéneros, no binarios, y otras identidades. Estos argumentaron que la ley niega el reconocimiento legal y la protección a las personas que se identifican como no conformes con su género.

Sin embargo, Vannatta no determinó que la norma fuese inconstitucional debido al argumento de los demandantes. Pero explicó que el título del proyecto de ley no explicaba el contenido de la misma. Alegó que no se entendía si la palabra "sexo" se refería al género o a las relaciones sexuales.

"El título no da aviso general del carácter de la legislación de una manera que protege contra títulos engañosos o engañosos", escribió Vannatta.

"Masculino o femenino"

La ley de Montana es similar a las aprobadas en Kansas y Tennessee. Con ella se buscaba "proporcionar una definición común de la palabra sexo cuando se refiere a un humano".

Según el texto, se define como "masculino" a "un miembro de la especie humana que, bajo desarrollo normal, tiene cromosomas XY y produce o produciría pequeños gametos móviles o espermatozoides, durante su ciclo de vida y tiene un sistema reproductivo y endocrino orientado en torno a la producción de esos gametos".

"Femenina" se definió como "un miembro de la especie humana que, bajo desarrollo normal, tiene cromosomas XX y produce o produciría gametos o huevos relativamente grandes y relativamente inmóviles durante su ciclo de vida y tiene un sistema reproductivo y endocrino orientado en torno a la producción de esos gametos".

El proyecto de ley fue aprobado en 2023 durante una sesión legislativa cuando también se aprobó la prohibición del tratamiento de reasignación de género para menores.