La Policía de Nueva York apunta contra el Tren de Aragua por reclutar niños migrantes para cometer delitos

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 25 de noviembre, 2024

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) apuntó contra el Tren de Aragua, una pandilla criminal venezolana, por reclutar niños migrantes para cometer delitos en la ciudad. La investigación se da en el contexto de una delincuencia juvenil en aumento, la cual preocupa tanto a los vecinos como a las autoridades en la Ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, ya identificaron a 39 miembros de la mencionada pandilla venezolana involucrados, como así también a otros cuatro miembros de un subgrupo llamado Little Devils of 42nd Street.

"No tenemos huellas dactilares ni fotografías de ellos en nuestros archivos. No tenemos antecedentes penales sobre ellos. Intercambian sus documentos de identidad. No tenemos forma de rastrearlos ni de saber quiénes son cuando ingresan al país", añadió al respecto.

En cuanto a esta nueva modalidad del Tren de Aragua, están reclutando a niños que viven en refugios para migrantes, con el objetivo de sumarlos a su red delictiva.

"Una vez que cometen sus crímenes, regresan a la comunidad migrante, donde se asimilan con personas que realmente están aquí obedeciendo las leyes", sumó Kenny.

Precisó también que están arrestando delincuentes de hasta 11 años de edad por robo de teléfonos, relojes y hasta joyas, incluso utilizando armas de blancas o de fuego. En efecto, de acuerdo con CBS, hubo más de 300 incidentes del estilo en 2023 y más de 800 en lo que va del 2024.

"Cuando realizamos arrestos y logramos acusarlos por cuatro, cinco o seis incidentes, cuando comparecen ante un juez en la ciudad de Nueva York y se revisa su historial de arrestos, no muestran antecedentes penales. Son liberados bajo su propia responsabilidad. No se les ofrece libertad bajo fianza y son liberados nuevamente a la sociedad", continuó Kenny.

El drama de los padres

CBS dialogó con algunas familias que fueron afectadas por el Tren de Aragua en Nueva York. Una de ellas fue la de Airada Pereira, quien vive junto a su hijo de 11 años en un refugio para inmigrantes en Manhattan.

"La gente nos ha advertido que tengamos cuidado con el niño porque están reclutando a niños más pequeños. Eso me preocupa mucho", le dijo Pereira al citado medio.

"Tenemos miedo de que lo recluten y lo obliguen y manipulen para que haga cosas malas, cosas que lo metan en problemas", sumó.

En estos casos, Kenny explicó que suele haber un miedo a denunciar por parte de las familias por temor a represalias por parte de los criminales. "Lo que también estamos viendo es que la mayoría de la comunidad migrante, a veces ellos mismos, son víctimas de delitos. Son presa de estas pandillas y a veces hay reticencia a denunciarlo porque sienten que eso podría hacer que los deporten o que puedan meterse en problemas con la policía", sentenció.