Obama, desesperado por la falta de apoyo de los votantes negros a Kamala Harris

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de octubre, 2024

Barack Obama mostró su indignación con la falta de entusiasmo de la comunidad negra -a la que se dirigió como "hermanos"- hacia la candidata demócrata Kamala Harris. El expresidente consideró dicha postura como "inaceptable", al mismo tiempo que atacó a Donald Trump, calificándolo como "alguien que tiene un historial en el que le ha denigrado a usted".

"¿Está pensando en no participar o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarle a usted porque usted cree que eso es un signo de fortaleza, porque eso es ser un hombre? [Trump] ha mostrado sistemáticamente desprecio, no sólo por las comunidades, sino por ustedes como personas. ¿Y están pensando en no participar?", dijo Obama durante un acto en Pittsburgh (Pensilvania), en el que estuvo acompañado del senador demócrata Robert P. Casey Jr.

El expresidente no se escondió a la hora de decir que no ve el mismo apoyo que tuvo él de la comunidad negra cuando se presentó a las elecciones.

"Todavía no hemos visto el mismo tipo de energía y participación en todos los rincones de nuestros barrios y comunidades que cuando yo era candidato. Ahora, también quiero decir que eso parece ser más pronunciado con los hermanos", asintió.

Obama: a los negros no les "atrae" ver a una mujer como presidente

Durante su comparecencia, el expresidente pareció dar con el principal motivo por el que la comunidad negra no está apoyando tan ferozmente a Harris, como sí lo hicieron con él.

"Me hace pensar, y me dirijo directamente a los hombres... que, bueno, simplemente no les atrae la idea de tener a una mujer como presidente, y se les ocurre otras alternativas y otras razones para ello", aseguró Obama.

Harris no es la primera mujer que acude a unas elecciones como la candidata de un partido, pero sí podría ser la primera en asumir el rol de presidente.

Los demócratas, alarmados por la fuga de votantes negros

Tradicionalmente, la comunidad negra ha sido un caldo de cultivo para el Partido Demócrata en cada una de las elecciones que se han celebrado, consiguiendo unos muy elevados porcentajes de votos.

Sin embargo, parece estar habiendo un cambio de tendencia para las votaciones de noviembre, tal y como reflejan las encuestas. Una de ellas, realizada por el Pew Research Center, mostró que el 77% de los votantes negros votará a Harris, más de diez puntos menos que los que consiguió la fórmula Biden-Harris en las elecciones de 2020. De este modo, se refleja la fuga de votantes negros del Partido Demócrata.

Es una situación que ha generado alarmismo entre las filas demócratas. Por ello, pusieron en marcha iniciativas como 'Votantes negros por Biden-Harris', presentada en mayo con el objetivo de detener ese éxodo y mantener la lealtad de la comunidad negra hacia el partido.