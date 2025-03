Demandan a Hegseth, Rubio, Gabbard y otros altos funcionarios de la Administración Trump por los chats de Signal sobre la guerra en Yemen

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de marzo, 2025

Un grupo de vigilancia gubernamental presentó el martes una demanda contra varios altos funcionarios de seguridad nacional de la Administración Trump por el presunto uso incorrecto de la aplicación de mensajería encriptada Signal para discutir acciones militares en Yemen, argumentando que la acción viola la Ley de Registros Federales (FRA, por sus siglas en inglés).

La demanda, presentada por American Oversight, una organización que habitualmente solicita registros públicos vía batallas judiciales, argumenta que la práctica de usar Signal obstaculiza su capacidad para acceder a documentos gubernamentales.

Según la demanda, por lo general, la Ley de Registros Federales obliga a que los funcionarios guarden las comunicaciones relacionadas a situaciones oficiales al Gobierno para que luego estas sean transmitidas a los canales oficiales.

Por ende, la organización declaró que, a través de la demanda, busca recuperar los mensajes presuntamente eliminados de forma ilegal.

"La Ley de Registros Federales exige que los funcionarios federales conserven las comunicaciones relacionadas con asuntos oficiales del gobierno", dijo la organización sin fines de lucro. "Generalmente, las agencias garantizan la retención de mensajes enviados a través de aplicaciones como Signal mediante políticas que obligan a los funcionarios y al personal a reenviarlos a sistemas oficiales para su archivo adecuado o a tomar otras medidas para preservar su contenido".

En la demanda se apunta contra varios altos funcionarios de la Administración Trump, incluyendo al secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y Marco Rubio, quien funge como secretario de Estado y archivista interino.

Chioma Chukwu, directora ejecutiva interina de American Oversight, cuestionó duramente que los funcionarios de la Administración Trump usaran Signal para discutir sus próximos pasos en Yemen, mencionando que podría ser considerando un delito.

"Esta supuesta divulgación de información militar sensible en un chat grupal de Signal que incluía a un periodista es una alarma de cinco niveles para la rendición de cuentas del gobierno y, potencialmente, un delito", dijo Chukwu. "La planificación de la guerra no pertenece a chats grupales llenos de emojis y mensajes que desaparecen. Debe realizarse en instalaciones seguras diseñadas para proteger los intereses nacionales, algo que cualquier funcionario gubernamental responsable debería saber. Nuestra demanda busca garantizar que estos registros federales sean preservados y recuperados. El pueblo estadounidense merece respuestas y no nos detendremos hasta obtenerlas".

Sin embargo, a pesar de las críticas contra los altos funcionarios del gabinete, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, asumió el error públicamente, justo horas después de que el presidente Trump lo respaldara ante la prensa asegurando que el exrepresentante ya había aprendido de su fallo al añadir sin intención al editor en jefe de The Atlantic a un chat donde el gabinete de Trump debatió sobre los ataques contra los hutíes en Yemen.