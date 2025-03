Trump ofrece detalles sobre las filtraciones y las negociaciones con Rusia y Ucrania en una entrevista

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de marzo, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó este martes durante una entrevista con Newsmax que se sentía “muy cómodo” con la forma en que finalmente se resolvió el escándalo de las filtraciones de guerra producidas en un chat de Signal entre funcionarios de su Gobierno, en el cual fue incluido por error el director del medio The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Durante la entrevista en el programa Greg Kelly Reports, Trump comentó que la resolución y la explicación de todo el escándalo resultó ser satisfactoria. “Solo puedo basarme en lo que me dijeron; yo no estuve involucrado. Me siento muy cómodo”, añadió el presidente.

Asimismo, el presidente añadió que, si bien apoya las líneas telefónicas seguras como método de reunión, también existen otras opciones en persona para evitar cualquier tipo de riesgo. “Bueno, me gustan las líneas seguras, pero la mejor manera es estar en la sala de situación o en otra sala, donde todos estén juntos, donde no tengas... cada vez que tienes una línea, ya sea aérea o segura, siempre existe el riesgo de que haya gente escuchando”, explicó Trump, quien también criticó tanto a Goldberg como a The Atlantic, a quienes calificó como “un perdedor” y un “gran fracaso”.

“No había información clasificada”

En otro momento de la entrevista, luego de que Kelly le pidiera su opinión sobre el hecho de que el enlace con el director del medio haya venido del propio equipo del asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, Trump explicó que el asunto no era tan grave dado que toda la información que se terminó compartiendo en el chat no era clasificada. “Y lo que creemos que pasó es que alguien que estaba en la línea con permiso; alguien que trabajaba con Mike Waltz —alguien de un nivel más bajo— tenía, supongo, el número de Goldberg o lo llamó a través de la aplicación, y de alguna manera este tipo terminó en la llamada. Ahora, hasta donde tengo entendido, no era información clasificada. No había información clasificada”, comentó el líder republicano.

Negociaciones de paz con Ucrania y Rusia

Al ser preguntado sobre las negociaciones con los gobiernos de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra, Trump explicó que era muy posible que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuviera ganando tiempo en un acuerdo de paz. "No lo sé. Quiero decir, te lo haré saber en algún momento. Pero creo que Rusia quiere ver un final para esto, aunque podría ser que estén ganando tiempo. Lo he hecho a lo largo de los años, ya sabes; ‘no quiero firmar un contrato, quiero mantenerme en el juego, pero tal vez no quiero hacerlo del todo’... No estoy seguro. Pero no, yo creo que Rusia quisiera ver esto terminar, y creo que [el presidente ucraniano Volodymyr] Zelenskyy también quisiera ver todo terminar en este punto".