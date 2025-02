Video: la discusión de Zelenski y Trump ante a las cámaras

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 28 de febrero, 2025

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, protagonizaron un ida y vuelta en el Salón Oval frente a la prensa, las cámaras y el mundo.

El encuentro comenzó con Trump diciendo que era un "honor" recibir al mandatario extranjero en la Casa Blanca. Aunque reconoció que habían tenido una "pequeña disputa por las negociaciones", aseguró que se encontraba resuelta. Tras criticar a Biden y elogiar a los "muy valientes" soldados ucranianos, prometió que firmarían el pacto de explotación minera tras almorzar.

Zelenski agradeció la invitación y dijo que el apoyo de Estados Unidos era "muy importante" para su nación. "Realmente cuento con su fuerte posición para detener a Putin".

Ambos mandatarios comenzaron a aceptar preguntas de los periodistas apostados en el despacho. Tras responder sobre el legado de Trump, sobre por qué Zelenski no vestía traje y sobre varios otros interrogantes, una periodista señaló que el presidente de ucrania estaba "haciendo que no con la cabeza" mientras su anfitrión decía que una vez que se rubricase el acuerdo económico, Putin "no va a querer volver" a Ucrania.

La discusión comenzó cuando el visitante pidió la palabra tras una pregunta de One American News, diciendo que quería hablar sobre "garantías de seguridad". "Un acuerdo de alto el fuego aislado nunca funcionará", dijo, y argumentó que antes de ocupar él la Presidencia, Putin había roto su palabra más de 20 veces.

Trump respondió: "Nunca me la rompió a mí". Y Zelenski: "Pero usted era presidente [durante algunos de esos episodios]". E insistió que en 2016 Trump estaba ya al frente del país. "No funcionará sin garantías de seguridad", insistió sobre un posible acuerdo de paz. "Este documento [el pacto minero] no basta, un ejército fuerte sí basta".

Unas preguntas después, Trump opinó sobre la diferencia entre el acuerdo actual y aquel presentado sin éxito por el secretario de Tesoro, Scott Bessent, a Zelenski: "Hicimos un trato, soy una persona de negocios. Hicimos un trato. Eso fue lo que cambió".

Tiempo después, Zelenski interrumpió a Trump cuando dijo que no quería "hablar de Odessa ahora mismo" y que muchas ciudades ucranianas "habían sido destruidas", "no hay un edificio en pie". "No, no", lo cortó Zelenski, "señor presidente tiene que venir, venir y mirar". Las urbes, dijo, continúan funcionado. "Tal vez es Putin quien le está compartiendo esta información de que nos ha destruido".

Cuando un periodista polaco le consultó a Trump qué replicaría a sus compatriotas que estaban "preocupados" porque parece "alineando" con Putin, Trump aseguró que no estaba "alineado" con el dictador ruso y dijo que era difícil llegar a un acuerdo con el odio que los líderes de ambos bandos de la guerra sienten por el otro.

El vicepresidente entra en la discusión

JD Vance intervino, criticando las políticas del expresidente Joe Biden y afirmando que la diplomacia era la salida del conflicto.

"¿Puedo hacerle una pregunta?", le interrogó Zelenski. "Sí", dijo Vance. "La gente ha estado muriendo" desde 2014, dijo el mandatario, afirmando que Putin había quebrado sus promesas numerosas veces. Si no se podía confiar en el mandatario ruso, ¿qué diplomacia era posible?

"Estoy hablando del tipo de diplomacia que salvará a su país", retomó la palabra el vicepresidente. "Señor presidente, señor presidente", continuó, interrumpiendo a Zelenski, quien intentaba volver a hablar, "[se lo digo] con respeto, creo que es una falta de respeto que venga a la Oficina Oval a tratar de litigar frente a los medios de comunicación estadounidenses". Vance dijo que debía estar agradecido con Trump porque Ucrania enfrenta un problema de falta de "recursos humanos [para la guerra]".

"¿Acaso ha estado alguna vez en Ucrania para decir los problemas que tenemos?", recibió como respuesta. "Venga una vez". "He visto y leído las historias", dijo Vance y le preguntó si estaba en desacuerdo con la afirmación de que había problemas de reclutamiento, para luego añadir:

"¿Cree que es respetuoso entrar en el Salón Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la Administración que está tratando de evitar la destrucción de su país?" .

Zelenski dijo que durante las guerras todos enfrentan problemas, "incluso ustedes, pero tienen un bonito océano [que los separa de la guerra] y no lo sienten ahora, pero lo sentirán en el futuro…". "No sabe eso", lo interceptó Trump. "No nos diga qué sentiremos". "Estamos tratando de resolver el problema, no nos digas lo que vamos a sentir".

"No está en posición de dictar lo que vamos a sentir", siguió el republicano, a lo que prosiguió un intercambio entrecortado entre ambos jefes de Estado. "Está jugando con la vida de millones de personas", dijo Trump en el ir y venir de frases. "Está jugando con la Tercera Guerra Mundial".

JD Vance tomó entonces la palabra: "¿Ha dado las gracias alguna vez?". "Muchas veces", fue la respuesta, "incluso hoy". El primero le endilgó entonces el haber hecho "campaña" por Kamala Harris en Pensilvania.

"Por favor, cree que si habla alto sobre la guerra…". Empezó a decir Zelenski mirando a Vance, pero Trump salió al cruce: "No está hablando fuerte". "Ya habló mucho [Zelenski]", siguió el presidente republicano. "No está ganando [la guerra]".

"Señor presidente, nos mantenemos firmes", afirmó el mandatario europeo, "desde el inicio de la guerra hemos estado solos y estamos agradecidos...".

"No han estado solos", negó Trump. Biden, sostuvo, "presidente estúpido", les dio $350 mil millones.

"Ustedes votan a su presidente", replicó Zelenski, y Trump: "Sus hombres son valientes pero tuvieron que usar nuestros recursos militares… sin nuestro equipamiento la guerra hubiese acabado en dos semanas".

"Acepte que hay desacuerdos, y vayamos a litigar esos desacuerdos, en lugar de tratar de discutirlos en los medios de comunicación estadounidenses cuando está equivocado, sabemos que usted está equivocado", intercedió nuevamente JD Vance.

"Creo que es bueno que el pueblo americano vea lo que está pasando aquí", retomó la palabra Trump: "Tiene que estar agradecido". Zelenski respondió que estaba agradecido y Trump replicó, imitando la voz de su interlocutor, que decía una y otra vez que quería esto o aquello. Zelenski dijo que quería terminar la guerra, pero con garantías.

"Yo le di los Javelins para destruir todos esos tanques. Obama le dio sábanas... Tiene que ser más agradecido", dijo Trump luego. "Será un acuerdo difícil de hacer, las actitudes tendrán que cambiar". El republicano afirmó luego que Putin no rompería el acuerdo porque había un nuevo inquilino en la Casa Blanca.

"Creo que ya hemos visto suficiente", zanjó Trump tras un par de palabras más a su visitante, pidiéndole que fuera más agradecido y diciéndole que sin la ayuda de Estados Unidos "se queda sin cartas".

"Esto será un gran producto televisivo, eso lo tengo que reconocer", dio por terminada la comparecencia Trump ante las risas de la prensa.

Comunicados tras la conferencia

El presidente luego emitió un comunicado asegurando "se había aprendido mucho" durante el intercambio público horas antes.

"Es increíble lo que sale a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones", escribió.

"No quiero ventajas, quiero PAZ. Ha faltado al respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Salón Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz".

Zelenski hizo lo propio: "Gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias POTUS, Congreso y pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para ello".