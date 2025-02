El senador republicano Kevin Cramer sufrió una fuerte lesión cerebral tras un accidente en su hogar

Publicado por Luis Francisco Orozco Verificado por 26 de febrero, 2025

El senador republicano de Dakota del Norte, Kevin Cramer, sufrió una severa lesión cerebral este domingo luego de resbalar en hielo en el patio trasero de su casa en dicho estado. El líder conservador, de 64 años, informó sobre su accidente en un comunicado que publicó a través de su cuenta de Facebook el lunes por la noche, explicando que había sufrido, además de una conmoción cerebral severa, tanto una “hemorragia cerebral” como una “convulsión”. Asimismo, Cramer explicó que, si bien no tiene una fecha de regreso a Washington, D.C., podría viajar a la capital estadounidense para votaciones importantes.

"Ayer por la tarde, caminé hacia mi patio trasero con la intención de recuperar un conducto que se desprendió de mi muelle y estaba sobre el hielo. Mientras bajaba la colina hacia el muelle, pisé hielo y, evidentemente, caí con fuerza, golpeándome la parte trasera de la cabeza. No recuerdo nada de la caída hasta que llegué a la sala de emergencias de Sanford Health con [mi esposa] Kris. Después de ser examinado por el médico de emergencias, someterme a algunas pruebas, incluida una tomografía computarizada, y ser evaluado por un neurólogo, fui diagnosticado con una conmoción cerebral severa, una convulsión y una leve hemorragia cerebral. La herida en mi cabeza no dejaba de supurar, así que el médico me colocó un par de grapas en la laceración y me internó”, escribió el senador en su cuenta de Facebook.

Segunda lesión grave en tres años

En su comunicado, Cramer detalló que, si bien el accidente fue fuerte y doloroso, pudo dormir tranquilamente antes de someterse a una segunda tomografía. “Tuve una buena noche de sueño antes de realizarme una segunda tomografía computarizada. Hoy me siento mejor, con solo una leve hemorragia cerebral y fuertes dolores de cabeza. Los médicos prefieren que descanse un poco más antes de regresar a D.C., así que aún no sé exactamente cuándo ocurrirá. Será una decisión día a día esta semana, pero estoy listo para regresar rápidamente si los eventos lo requieren", explicó el senador republicano.

Esta es la segunda lesión de gravedad que sufre Cramer en los últimos años, luego de una en su mano derecha en 2022, lo que lo mantuvo un tiempo alejado de la capital estadounidense. Su ausencia en este caso dejará a la mayoría republicana en la Cámara Alta reducida temporalmente a solo 52 escaños.