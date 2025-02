Zelenski propone intercambiar territorios ocupados con Rusia

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 11 de febrero, 2025

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski propone un intercambio de territorios ocupados con Rusia como parte de cualquier negociación potencial para poner fin a la guerra.

Ucrania mantiene el control de una pequeña área de territorio ruso, partes del óblast de Kursk, capturadas durante una incursión sorpresa en agosto.

En ese sentido, Zelenski, en una entrevista con The Guardian, dijo que planeaba ofrecer a Rusia el control de Kursk a cambio de territorio ucraniano bajo ocupación rusa. Es decir, en palabras del mandatario: "Intercambiaremos un territorio por otro".

Sin embargo, el mandatario ucraniano no especificó qué territorio pediría que se devolviera a Ucrania a cambio de Kursk, ni tampoco abordó negociaciones sobre el estatus de otras tierras ocupadas por Rusia. En ese sentido se limitó a decir: "no sé, ya veremos. Pero todas nuestras tierras son importantes, no hay prioridad".

Los comentarios de Zelenski se producen al mismo tiempo en que el presidente Donald Trump está sentando las bases para negociaciones entre Ucrania y Rusia para detener la guerra de casi tres años, desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022.

Zelenski y JD Vance juntos



Volodimir Zelenski, se reunirá con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, (Alemania) este viernes 14 de febrero, según informó a AFP el portavoz presidencial ucraniano, Sergei Nykyforov.

La Administración Trump ha sido muy clara respecto a la guerra entre ambos países

El 7 de febrero, en el marco de una rueda de prensa junto al primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump dijo que podría reunirse pronto con su homólogo ucraniano.

En aquella oportunidad, el republicano señaló “puede que se reúna la semana que viene, sí. Cuando quiera. Estoy aquí”.

Además, el mandatario dijo que probablemente hable con el presidente Putin y expresó que le gustaría que esa guerra terminara y dijo que la razón principal es que se están matando muchas personas.

En esa misma línea, pero en otras circunstancias, Trump describió la guerra en Ucrania como un conflicto sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, subrayando la magnitud de las bajas diarias en el campo de batalla. "Están muriendo soldados a diario en cantidades que no hemos visto en décadas", lamentó. "Sería bueno poner fin a esta guerra. Es una guerra ridícula".