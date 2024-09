Un presunto colaborador de la campaña de Debbie Mucarsel-Powell intimida a manifestantes con consignas a favor del régimen de Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 13 de septiembre, 2024

La campaña del senador Rick Scott (R-FL) apuntó contra su adversaria, la exrepresentante Debbie Mucarsel-Powell, por un incidente polémico en un evento a finales de agosto.

De acuerdo con el portal Informe Orwell, una serie de manifestantes que organizaron una protesta pacífica contra Mucarsel-Powell fueron intimidados por un presunto colaborador de la campaña de la demócrata.

Según un testigo, los manifestantes, que se reunieron con pancartas contra la demócrata y corearon “No a Debbie, no al socialismo”, fueron confrontados por un hombre que, según videos recibidos por el medio, respondió con consignas a favor de la dictadura venezolana, gritando: “¡Que viva Maduro! ¡Qué viva Chávez!”.

Kennedy Bolívar, quien participaba en la manifestación, denunció el suceso:

“Ese día estuve ejerciendo mi derecho constitucional a manifestarme pacíficamente frente al evento de Debbie Mucarsel-Powell. Nuestra protesta con el eslogan ‘No al socialismo, no a Debbie’ pareció incomodar a los organizadores, lo que llevó a que varias personas se acercaran a gritarnos. Uno de ellos, quien previamente estaba dentro del evento ayudando con el material de campaña, nos intimidó con comentarios despectivos sobre nuestra nacionalidad venezolana. Al no recibir respuesta de nuestra parte, comenzó a gritar ‘¡Viva el socialismo! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro!’ en repetidas ocasiones, incrementando su actitud ofensiva. Nos retiramos por temor a que este individuo pudiera causar daño”.

Sin embargo, Lauren Chou, portavoz de la campaña de Mucarsel-Powell, negó categóricamente el presunto vínculo del hombre con el equipo de la candidata demócrata al Senado.

“Esta persona no es empleada de nuestra campaña, y Debbie For Florida rechaza por completo estos comentarios sobre Maduro. No toleramos conductas irrespetuosas en nuestros eventos. Debbie, quien tiene amigos y familiares en Venezuela, ha sido firme en su postura contra la dictadura de Maduro. Desde su oposición a la participación de Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas hasta su apoyo a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, Debbie siempre ha estado al lado del pueblo venezolano que lucha por la democracia”.

A pesar del comunicado, Informe Orwell relacionó al hombre del vídeo con una foto publicada en X en las redes sociales de Mucarsel-Powell, apuntando: “Testigos aseguran haberlo visto ayudando con la logística y cargando carteles de la campaña”.

Ante la denuncia de los manifestantes, la campaña del senador Rick Scott, a través de su portavoz Rosa Pérez, calificó el presunto vinculo entre el hombre y la campaña demócrata como “alarmante”.

“Es alarmante, pero no sorprende, que un simpatizante de Maduro forme parte del equipo de Debbie. Ella sigue mintiendo sobre su agenda radical socialista y su historial de apaciguamiento a dictadores. La comunidad sabe muy bien quién está del lado de Debbie; este estallido por parte del apologista de Maduro en su evento de campaña solo lo confirma”.