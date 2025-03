CAMERA denuncia a 'Político' por omitir los vínculos de un miembro de Georgetown con Hamás

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 21 de marzo, 2025

El Committee for Accuracy in Middle East Reporting and Analysis (CAMERA) fustigó a Politico por omitir mencionar en un artículo del 19 de marzo que un profesor de la Universidad de Georgetown, a quien la administración Trump busca deportar, tiene vínculos con la organización terrorista Hamás.

"En su prisa por enmarcar esto como una historia sobre persecución política, Politico ignoró completamente los hechos", declaró David Litman, un analista senior de CAMERA que sondeó el asunto.

La investigación de CAMERA "no dejó lugar a dudas" de que Badar Khan Suri, miembro del Centro Alwaleed para el Entendimiento Cristiano y Musulmán de la universidad, y su esposa Mapheze Ahmad Yousef Saleh, estudiante de posgrado de Georgetown, tienen vínculos con Hamás, según Litman.

"Ella misma admitió su papel en Hamás en sus propios artículos", escribió Litman. "No se trata simplemente de una cuestión de opiniones políticas. Se trata de proporcionar apoyo material a una organización terrorista que tiene sangre estadounidense en sus manos. Saleh cree que Estados Unidos es la peste. Esas son sus palabras".

El artículo de Politico , titulado "Trump busca deportar a otro académico que está legalmente en el país, dice la demanda", presentaba a la pareja como víctimas de persecución política.

En un artículo publicado el 13 de febrero en National Review, Litman señaló que el padre de Saleh era un alto cargo de Hamás y que ella ha trabajado directamente para Hamás, celebró los atentados terroristas del 7 de octubre y se burló de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza.

El artículo de Litman en la página web de CAMERA incluye una foto de la boda de la pareja, en la que sostienen una fotografía del líder palestino Yasser Arafat besando la cabeza del fundador de Hamás, Ahmed Yassin.

"Politico omitió estos detalles y engañó activamente a sus lectores", declaró Litman. "Permitieron que el abogado de Suri afirmara que estaba siendo castigado por las 'opiniones sospechosas' de su esposa. Pero no se trata de 'opiniones sospechosas'. El apoyo de Saleh y Suri a Hamás y sus vínculos con sus dirigentes están bien documentados y son públicos."

El artículo de Politico afirmaba además que Suri y Saleh estaban en el punto de mira por su "apoyo a los derechos palestinos", una caracterización que CAMERA ha denunciado como falsa y engañosa.

"Glorificar la matanza de civiles por parte de Hamás o celebrar el secuestro de personas inocentes no es apoyar los derechos palestinos", declaró Litman. "Es respaldar el terrorismo. La confluencia de ambos por parte de Político es vergonzosa y peligrosa".

"Cuando las principales plataformas mediáticas como Politico actúan como agentes de relaciones públicas para extremistas, socavan la confianza del público y alimentan la desinformación", añadió Litman.

