Dos petroleros atacados frente a Arabia Saudita reavivan la tensión en el Golfo en medio del repunte del crudo

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2026

Dos buques petroleros fueron atacados el viernes frente a las costas sauditas, en aguas del Golfo, según informó este sábado la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, en un contexto de creciente tensión que ya ha empujado los precios del petróleo a máximos de cinco meses.

Un proyectil de origen desconocido

El primer buque, que se encontraba a 68 millas marinas al noreste de la ciudad de Jubail, fue alcanzado por un "proyectil de origen desconocido" y su tripulación fue evacuada, indicó la agencia.

La empresa de seguridad marítima Vanguard identificó el buque como el petrolero ST3, que navega bajo bandera de las Islas Marshall.

"El impacto provocó un corte de energía y un incendio en la sala de máquinas", precisó la compañía, y afirmó que la tripulación fue trasladada a bordo de un portacontenedores con bandera de Emiratos Árabes Unidos que se encontraba cerca.

Un ataque con lanzacohetes

Posteriormente, la UKMTO reportó un segundo incidente ocurrido a 78 millas marinas de la misma ciudad saudita.

"El capitán de un petrolero informó que fue blanco de un disparo de lanzacohetes (RPG) proveniente de una pequeña embarcación, lo que dañó la parte trasera del babor", indicó el organismo británico, precisando que la tripulación fue localizada "sana y salva".

De momento no se registraron daños ambientales por los ataques.

La UKMTO reportó al menos 12 ataques a buques en la última semana, 10 de ellos en el Estrecho de Ormuz, el mayor número semanal desde el inicio de la guerra.