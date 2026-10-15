Desafiando a Trump, Zelenski afirma que seguirá atacando las refinerías rusas

Publicado por AFP 15 de octubre, 2026

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que su país reanudaría los ataques contra las refinerías de petróleo rusas y adoptó un tono notablemente más desafiante hacia el presidente estadounidense Donald Trump en una entrevista publicada el jueves por el Financial Times.

Desde que Trump regresó al poder, el apoyo de Washington a Ucrania ha fluctuado al ritmo de sus inesperados comentarios en las redes sociales, que a menudo han tomado por sorpresa a Moscú y Kiev.

La semana pasada, Trump anunció unilateralmente un "alto el fuego energético" que nunca fue confirmado públicamente, y Moscú continuó atacando la infraestructura energética ucraniana.

Pero tras una oleada de nuevos ataques rusos contra instalaciones el miércoles, Zelenski declaró al FT: "Se acabó el bloqueo (a los ataques contra refinerías). Se acabó".

Rusia afirmó el jueves que Ucrania había atacado una refinería de petróleo en Riazán, al sur de la capital, Moscú.

Desde que Rusia lanzó su invasión en 2022, Ucrania se ha enfrentado a repetidos ataques contra su infraestructura energética y ha ido extendiendo gradualmente lo que considera ataques de represalia hacia territorio ruso, incluyendo refinerías.

Trump criticó los ataques, especialmente después de haber cerrado un acuerdo sorpresa sobre el diésel con Moscú y de haber ordenado a Ucrania que dejara de atacar las refinerías rusas.

Zelenski afirmó que Ucrania suspendió los ataques durante varios días, a pesar de las afirmaciones rusas —negadas por Kiev— de que Ucrania intentó atacar refinerías durante ese período.

A pesar de haber cumplido con lo acordado, Zelenski afirmó que Ucrania vio restringido su acceso a capacidades militares y de inteligencia clave de Estados Unidos.

Starshield, la red de satélites construida sobre Starlink y utilizada por las fuerzas armadas, sufrió ralentizaciones durante el miércoles.

"No fue un problema técnico, fue la voluntad", declaró Zelensky al Financial Times.

También advirtió de una interrupción "peligrosa" en el intercambio de inteligencia con Kiev, que depende en gran medida de las alertas tempranas para proteger sus ciudades de los ataques aéreos rusos.