La dependencia tecnológica y militar de Europa: Starlink expone su debilidad estratégica

Publicado por Carlos Dominguez 16 de octubre, 2026

Las restricciones reportadas esta semana en el uso ucraniano de Starlink han obligado a los líderes de la Unión Europea (UE) a reconocer una realidad incómoda, pues Europa no puede sustituir a corto plazo una tecnología estadounidense que resulta esencial para la defensa de Ucrania.

Europa habla de autonomía, pero depende de EEUU

La responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, lo admitió antes de la cumbre de Bruselas, a la que también asistió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski: "Starlink es realmente necesario para Ucrania y, lamentablemente, a corto plazo Europa no puede sustituir esta capacidad".

Las palabras de Kallas llegan después de que Kiev denunciara ralentizaciones en el sistema, mientras Ucrania emplea Starshield, la versión militar de Starlink, para comunicaciones de combate, ataques de medio alcance y drones interceptores.

Kallas admitió que la Agencia Europea de Defensa ha identificado las "capacidades críticas" que Europa carece y que debe desarrollar lo antes posible. Por su parte, el primer ministro letón, Andris Kulbergs, afirmó: "Starlink es la clave para que Ucrania pueda luchar o contraatacar".

Asimismo, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, declaró que el jueves había hablado con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre "cómo nosotros, como europeos, podemos ofrecer más servicios de este tipo en un futuro no muy lejano".

La UE apuesta por IRIS²

La UE impulsa alternativas propias como Govsatcom, un programa puente ya operativo desde 2026 que agrupa y comparte capacidades de satélites gubernamentales existentes de varios países miembros, y la futura constelación IRIS², su red soberana de comunicaciones por satélite diseñada para ofrecer conectividad segura e independiente.

Los primeros lanzamientos de IRIS² están previstos para 2029, con servicios que se irán activando de forma progresiva a partir de ese año y plena operatividad hacia 2030. Mientras tanto, Europa seguirá dependiendo en gran medida de tecnología estadounidense como Starlink para comunicaciones de alta capacidad y baja latencia, especialmente en usos militares.