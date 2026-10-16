Energía: los ataques contra objetivos energéticos por parte de Irán, los hutíes, Zelenski y Putin crean la tormenta perfecta de la subida de precios en vísperas de las midterms

Publicado por Israel Duro 16 de octubre, 2026

Apenas a tres semanas de las midterms, el precio de la energía se ha convertido en una de las claves de las midterms, y se está formando una tormenta perfecta para golpear con fuerza a los candidatos del GOP.

En vísperas de acudir a las urnas, el precio del petróleo continúa subiendo por los ataques continuos de Irán a los petroleros que tratan de cruzar Ormuz, a los que se han sumado los bombardeos hutíes contra objetivos energéticos saudíes y la negativa de Zelenski a cesar con la destrucción de refinerías rusas, que Putin paga con la misma moneda.

El resultado es que el precio de la energía sube sin que se vea el final de la escalada, arrastrando al resto de bienes y servicios y disparando la inflación en todo el mundo. EEUU está viendo como la subida de los costes está duplicando el objetivo de la Reserva Federal, lo que podría traducirse -probablemente lo haga- en nuevas subidas de los tipos de interés, lo que supondría otro duro revés para la agenda económica de Donald Trump.

Objetivo, influir en las midterms

Desde la Casa Blanca, tienen claro que se trata de una estrategia que busca influir en las midterms, de manera que el Congreso pase a manos demócratas y puedan complicar la agenda internacional lo más posible a Trump. El propio presidente ha asegurado en varias ocasiones que el precio del petróleo se desplomará una vez los votantes hayan ejercido su derecho y se hagan oír en las urnas.

Con todas las encuestas situando el coste de la vida como la principal preocupación de los votantes, Trump ha tratado de conseguir una tregua energética entre Rusia y Ucrania, los "culpables", según el presidente estadounidense, del aumento sin cesar del coste de la energía.

"Encuentro más difícil tratar con Zelenski que con Putin"

A pesar del anuncio de un alto el fuego en los ataques a refinerías, ninguno de los dos países ha cumplido su parte y ambos bandos han acusado al enemigo de romper el acuerdo alcanzado con la intervención de Washington. De hecho, Zelenski ha dicho claramente que no respetará el acuerdo y ha corrido a los brazos de la UE en busca de respaldo.

Trump, que alcanzó un acuerdo con Putin para que Rusia suministre petróleo para tratar de bajar lo precios, consideró "una vergüenza" que Ucrania retome los ataques contra refinerías rusas. "Creo que encuentro más difícil tratar con Zelenski que con Putin", afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con Newsmax publicada el jueves.

El avispero de Oriente Medio

Mientras, la situación en Oriente Medio tampoco ayuda. Irán mantiene los ataques contra los cargueros que tratan de cruzar el estrecho. El pasado miércoles, dos embarcaciones fueron hundidas tras ser alcanzadas por proyectiles de origen desconocido.

A ello se suman los ataques de los hutíes en territorio de Arabia Saudita. La estrategia del grupo terrorista apoyado por Irán busca incrementar la tensión de los precios sobre el petróleo tras tomar una isla clave para el acceso de las embarcaciones al Mar Rojo y bombardear centros energéticos clave saudíes, que son el primer país exportador de crudo del mundo.