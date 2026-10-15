Maduro y su esposa se declaran no culpables de torturar a ciudadanos estadounidenses

Publicado por Alejandro Baños 15 de octubre, 2026

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no cuplables de los cargos de tortura contra ciudadanos estadounidenses que se les imputan en Estados Unidos.

Hace unos días, Maduro y Flores fueron acusados formalmente de torturar a ciudadanos estadounidenses retenidos mientras estaban en el Gobierno de Venezuela.

Este jueves, durante una comparecencia ante ante un tribunal de Nueva York, el matrimonio negó haber cometido actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

"Son acusaciones falsas", dijo Maduro durante su intervención, según informó AFP.

La acusación formal sostiene que la pareja utilizó la tortura para "intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros".

Maduro y Flores se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn. Su juicio por narcotráfico y posesión de armas de fuego —cargos a los que también se enfrentan— debe comenzar el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.

"Hicieron de la tortura su principal política de Estado"

Durante años, la dictadura de Maduro escarmentó a opositores, tanto venezolanos como de otras nacionalidades, que tenía bajo custodia en instalaciones como el Helicoide con diferentes técnicas de tortura, como asfixia, golpes y descargas eléctricas.

Lorent Saleh, expreso político venezolano, afirmó en una entrevista en VOZ News cómo Maduro convirtió la tortura en una de las bases de su dictadura.

"Si algo caracterizó el régimen del narcodictador Nicolás Maduro fue la tortura. Hicieron de la tortura su principal política de Estado", señaló Saleh, quien estuvo preso por Maduro varios años.