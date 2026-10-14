El Tesoro levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen venezolano

Publicado por Carlos Dominguez 14 de octubre, 2026

El Departamento del Tesoro retiró este miércoles de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidente interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

El aviso publicado este miércoles por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro confirma la eliminación de Jorge Jesús Rodríguez Gómez de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Qué cambia en la práctica

La medida implica que el dirigente chavista deja de estar sujeto a las sanciones de la OFAC y que las personas y empresas estadounidenses pueden volver a realizar transacciones financieras con él sin necesidad de una licencia especial.

El documento, de carácter estrictamente técnico, se limita a notificar la retirada de su nombre y de las distintas variantes con las que figuraba en la lista, sin detallar los motivos de la decisión ni aclarar si mantiene otras restricciones, como las relacionadas con los visados.

Washington alivia la presión sobre el régimen

Jorge Rodríguez había sido incluido en la lista en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra altos funcionarios del régimen venezolano por su presunta participación en actos de corrupción y represión.

La medida llega meses después de que Washington levantara las sanciones contra Delcy Rodríguez, el pasado 1 de abril, y forma parte de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Desde entonces, la Administración Trump ha insistido en que Venezuela deberá celebrar elecciones como parte del proceso de transición, aunque Trump ha señalado en varias ocasiones que todavía es "demasiado pronto" y que no existe un calendario definido. En su encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York el pasado septiembre, Trump reiteró la necesidad de que el país convoque comicios, según fuentes de la Casa Blanca.