El Tesoro levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen venezolano
El documento, de carácter estrictamente técnico, se limita a notificar la retirada de su nombre y de las distintas variantes con las que figuraba en la lista, sin detallar los motivos de la decisión ni aclarar si mantiene otras restricciones, como las relacionadas con los visados.
El Departamento del Tesoro retiró este miércoles de su lista de sancionados a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidente interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.
El aviso publicado este miércoles por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro confirma la eliminación de Jorge Jesús Rodríguez Gómez de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
Qué cambia en la práctica
La medida implica que el dirigente chavista deja de estar sujeto a las sanciones de la OFAC y que las personas y empresas estadounidenses pueden volver a realizar transacciones financieras con él sin necesidad de una licencia especial.
El documento, de carácter estrictamente técnico, se limita a notificar la retirada de su nombre y de las distintas variantes con las que figuraba en la lista, sin detallar los motivos de la decisión ni aclarar si mantiene otras restricciones, como las relacionadas con los visados.
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Washington alivia la presión sobre el régimen
Jorge Rodríguez había sido incluido en la lista en septiembre de 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra altos funcionarios del régimen venezolano por su presunta participación en actos de corrupción y represión.
La medida llega meses después de que Washington levantara las sanciones contra Delcy Rodríguez, el pasado 1 de abril, y forma parte de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Desde entonces, la Administración Trump ha insistido en que Venezuela deberá celebrar elecciones como parte del proceso de transición, aunque Trump ha señalado en varias ocasiones que todavía es "demasiado pronto" y que no existe un calendario definido. En su encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York el pasado septiembre, Trump reiteró la necesidad de que el país convoque comicios, según fuentes de la Casa Blanca.
Una transición vigilada
Desde entonces, Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional, asumió la presidencia interina por designación del Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo. La Asamblea Nacional, también dominada por el oficialismo, ha mantenido el control institucional del régimen, mientras Washington ha ido levantando sanciones a figuras clave de su entorno, como la propia Delcy y, este miércoles, a Jorge Rodríguez.
La Asamblea Nacional también ha sido clave para abrir el sector petrolero venezolano a intereses de Washington. Pero su legitimidad sigue siendo cuestionada por la oposición venezolana, que recuerda que las elecciones de 2020 fueron boicoteadas y que el Parlamento elegido democráticamente en 2015 fue despojado de sus funciones por el régimen.