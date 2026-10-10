“El chavismo hizo de la tortura su principal política de Estado”: expreso político venezolano celebra la imputación contra Maduro y exige justicia para sus víctimas

Publicado por VozMedia Staff 9 de octubre, 2026

El activista de derechos humanos y expreso político venezolano Lorent Saleh celebró la nueva imputación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer tortura, y sostuvo que el dictador debe responder por los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su régimen. Durante una entrevista con Voz News, conducida por Karina Yapor, Saleh afirmó que la tortura fue una de las principales herramientas de represión del chavismo y defendió la importancia de que estos delitos queden establecidos ante la justicia. "Yo estoy muy complacido por esto, porque además lo comenté en muchas entrevistas después del 3 de enero: celebraba sin duda alguna la operación de captura del narcodictador Nicolás Maduro por narcoterrorismo, pero Nicolás Maduro y el gobierno, el régimen venezolano, tenían que ser juzgados por crímenes graves de lesa humanidad, especialmente por tortura. Si algo caracterizó el régimen del narcodictador Nicolás Maduro fue la tortura. Hicieron de la tortura su principal política de Estado", aseguró.

Saleh, quien pasó más de cuatro años detenido sin juicio y sufrió torturas en centros de reclusión como La Tumba y El Helicoide, recordó que fue secuestrado en Colombia y trasladado por la fuerza a Venezuela. "Una de las cosas importantes es que el régimen de Nicolás Maduro actuó transnacionalmente, como fue mi caso. Me secuestran en Colombia y luego me meten en La Tumba por varios años y en El Helicoide. Todo quedó bastante documentado. Fueron años terribles", relató. También explicó que su caso motivó medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pronunciamientos de la ONU, aunque insistió en que fue apenas uno entre miles de víctimas. "Yo estuve cuatro años y nunca me hicieron un juicio, nunca, ni siquiera una audiencia preliminar", señaló.

El activista destacó que la imputación tiene un significado personal y familiar, pues desea que sus hijos conozcan lo ocurrido en Venezuela a través de decisiones judiciales. "Para mí significa mucho como padre, no solo como víctima, como padre, porque quiero que mis hijos sepan lo que pasó. No que se lo cuente yo, que quede establecido por un tribunal", afirmó. Además, agradeció el respaldo estadounidense a las víctimas venezolanas y reconoció el papel de la Administración de Donald Trump. "Yo no soy el más entusiasta del gobierno de los Estados Unidos, pero como víctima y como venezolano, al César lo que es del César. Y hoy agradezco el trabajo que especialmente está haciendo Marco Rubio", añadió.

Sobre el futuro de Venezuela, Saleh pidió no limitar la transición a la liberación de los presos políticos y reclamó cambios institucionales profundos. "No solo debe darse la liberación de todos los presos políticos, sino algo fundamental en lo que se está trabajando es en la nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia, la despolitización y la liberación de las instituciones", sostuvo. También llamó a los venezolanos a mantener la esperanza: "No perdamos la fe, no perdamos la esperanza porque sí se va a lograr, el cambio se está logrando". A su juicio, antes de fijar un calendario electoral, es necesario despolitizar la justicia, elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral y permitir el regreso de los exiliados y perseguidos.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.