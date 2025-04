Desde El Vaticano, el legado “controversial” del papa Francisco en la Iglesia Católica: entrevista en Voz News

Publicado por Joaquín Núñez 21 de abril, 2025

A horas del fallecimiento del papa Francisco, Karina Yapor conversó en Voz News con Edgar Beltrán, corresponsal del medio The Pillar en el Vaticano, quien analizó el legado de Jorge Mario Bergoglio y su impacto en la Iglesia Católica.

A pesar del delicado estado del sumo pontífice, Beltrán aseguró que la noticia de su muerte fue una sorpresa, dado que se lo había visto celebrando Pascua e incluso recibiendo al vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

Sobre el papado de Francisco, el cual comenzó en marzo del 2013, el corresponsal de The Pillar aseguró que se trata de un "muy controversial", remarcando que desafió la naturaleza de su estadía en el Vaticano. Mientras que muchos esperaban que fuera una figura de transición, terminó siendo una figura muy consecuente para la Iglesia.

"Ciertamente fue una persona que tuvo unos instintos de que había que cambiar cosas en la Iglesia, con respecto a la crisis de los abusos, con respecto a cómo se veía la teología y la práctica pastoral en la Iglesia. Y sobre todo también, por ejemplo, con el tema de la reforma financiera en la iglesia. (...) A veces estas reformas en sí mismas eran bastante controversiales en el seno de la Iglesia, como el tema de darle el acceso a los sacramentos a las personas divorciadas y vueltas a casar, las bendiciones de parejas homosexuales, que recibieron mucha controversia dentro de la Iglesia precisamente porque chocan un poco con la teología católica", expresó Beltrán.

En adición, mencionó a Bergoglio como un "gran defensor de la paz y de los derechos humanos", aunque señalando que a veces le faltaba fuerza para hablar de ciertos regímenes, como los de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Sobre su sucesor, el corresponsal deslizó la posibilidad de que venga un papa lejos de los extremos ideológicos y con un perfil más centrista.

"Quizás se va a buscar un papa un poco menos ideológico, un papa un poco menos político, que quizás se centre un poco más en las reformas internas del Vaticano, para llegar a un consenso. Es decir, probablemente vamos a tener ahora, no me atrevo a decir nombres, pero sí un papado que sea elegido por consenso del consejo cardenalicio. Es decir, alguien que no esté tanto en los extremos y reduzca un poco la polarización que existe hoy en la iglesia", añadió Beltrán.

La entrevista completa con Edgar Beltrán