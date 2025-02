Pekín denuncia cambios en la web del Departamento de Estado acerca de la soberanía de Taiwán

Publicado por Juan Peña Verificado por 17 de febrero, 2025

China ha elevado una queja hasta el Departamento de Estado liderado por Marco Rubio por lo que considera un paso atrás en lo relativo a sus ambiciones soberanistas sobre la isla de Taiwán. Tiene que ver con unos detalles que figuran actualmente en la web del Departamento de Estado, remodelada desde la toma de poder de la nueva Administración.

En torno a lo que Pekín considera una "regresión" en cuanto a la postura de la Washington sobre Taiwán, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que Estados Unidos debe "dejar de utilizar a Taiwán para controlar a China" y "dejar de aprobar y apoyar la independencia de Taiwán".

El punto de discordia está en las "fact sheets" sobre cada país, región o territorio que publica el Departamento de Estado en su portal web. Ahí, de acuerdo con Pekín, se ha borrado la mención al proceso de separación que desligó Taiwán de la China continental después de la victoria comunista el siglo pasado.

El texto de la página web añade que el Gobierno de los Estados Unidos no apoya ningún tipo de cambio, ya sea en la dirección de China o no, que altere la situación actual. De la misma manera, si antes la web aseguraba que el Gobierno no apoyaba la independencia de Taiwán, ahora ese detalle ya no figura en el texto.

La misma frase sobre el no apoyo a la independencia de Taiwán fue eliminada de la hoja informativa del Departamento de Estado en 2022, durante la administración Biden, antes de ser restablecida unas semanas más tarde.

En la actualidad, Taiwán cuenta con un reconocimiento internacional muy limitado, si bien mantiene relaciones con la mayoría de las democracias occidentales. Otra parte del mundo opta por no relacionarse con el Gobierno de Taipéi, debido a la acción exterior de China, quien se considera única soberana de la isla.

Taiwán está gobernada por una democracia independiente en la que el principal partido apuesta cada vez por mantener su agenda propia, al margen de Pekín. Del otro lado del estrecho, Pekín amenaza la independencia de la isla cada vez más y no excluye el uso de la fuerza para tomar Taiwán. Es común ver cómo las fuerzas armadas chinas realizan maniobras militares marítimas y ensayan el asalto de la isla.