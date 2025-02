Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 11 de febrero, 2025

Un alto cargo mexicano sugirió que había que "fusilar" a los simpatizantes de Donald Trump por "traidores a la patria". Se trata de Paco Ignacio Taibo II, quien se desempeña como director del Fondo de Cultura Económica de México (FCE), cargo que asumió durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que mantiene bajo la gestión de Claudia Sheinbaum.

Taibo, un escritor, biógrafo de Ernesto Che Guevara, activista político de extrema izquierda y ex secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), realizó estas declaraciones durante una entrevista con la periodista Sabina Berman.

Aunque todavía la entrevista no salió al aire, la propia Berman publicó inicialmente un fragmento que no tardó en viralizarse. Incluso tuvo que eliminar la publicación debido a las declaraciones de Taibo, quien no solo arremete contra el presidente Trump, sino también contra todos aquellos que lo apoyan.

"El que hoy se declare trumpista asume las consecuencias de traición a la patria"

Según el video publicado inicialmente por Berman, Taibo, autor de más de una decena de libros, fue lapidario con los mexicanos que simpaticen con el presidente de los Estados Unidos.

"El que hoy se declare trumpista asume las consecuencias de traición a la patria. Así de sencillo. Y yo volvería a decir, todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas, donde fue fusilado el emperador Maximiliano (de Habsburgo)", expresó el director del FCE.

"No me lo acabo de inventar, la traición a la patria está penada", continuó Taibo, a lo que la periodista le preguntó cuál debería ser el castigo para los culpables de traición a la patria. "Pena de muerte", replicó el funcionario mexicano.

El video no tardó en viralizarse, provocando que la periodista lo elimine de su cuenta de X e intente justificar las declaraciones de su entrevistado.

"A la declaración de Paco Taibo s/los traidores a la Patria le faltó contexto. Por eso bajamos el clip. Podrán verla en contexto en el 'Largo Aliento' del jueves. Pero no se equivoquen: sí afirma que quienes hoy se asuman como trumpistas", señaló Berman.

De cara a la publicación de la entrevista completa, la periodista compartió un segundo fragmento en el que Taibo describe a Trump como una mezcla entre un "protocapitalista salvaje y un idiota". A su vez, lo emparejó con el "fascismo" y el "racismo".