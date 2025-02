Zelenski no sabe "dónde están" $100.000 de los $177.000 millones que EEUU envió a Ucrania

Publicado por Israel Duro Verificado por 3 de febrero, 2025

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, apuntó durante una entrevista que no sabe dónde están 100.000 de los 177.000 millones de dólares que EEUU ha entregado a Ucrania por la guerra con Rusia. En una entrevista con AP, el mandatario aseguró que el resto de las ayudas comprometidas durante la Administración Biden nunca ha entrado en el país europeo.

En la entrevista, Zelensky aseguró que no es cierto que Ucrania haya recibido "177.000 millones de dólares, o incluso 200.000, como dicen algunos", en ayudas procedentes de Washington:

"Cuando se dice que Ucrania recibió 200.000 millones de dólares para apoyar al ejército durante la guerra, no es cierto. No sé adónde fue a parar todo ese dinero. Tal vez sea cierto sobre el papel con cientos de programas diferentes - no lo discutiré, y estamos inmensamente agradecidos por todo. Pero en realidad, recibimos unos 76.000 millones de dólares. Es una ayuda importante, pero no son 200.000 millones de dólares".

Ayudas en armas, no en dinero

Zelensky quiso dejar claro que "hablamos de cosas concretas. Nosotros no lo recibimos (las ayudas) en dinero, sino en armas. Tenemos 70 y algo mil millones" en esta partida. No obstante, el presidente ucraniano reconoció que "también hay muchos otros programas humanitarios de los que no estoy informado, salvo por saber de su existencia. Tal vez la administración del presidente estadounidense audite estos programas y encuentre miles de millones adicionales, pero no sé adónde fueron a parar esos fondos", afirmó.

Además, Zelensky pidió a Donald Trump que no excluya a Ucrania de las posibles negociaciones con Rusia para alcanzar la paz, apuntando que esto "sería "peligroso". El mandatario europeo se mostró confiado en que la visita del enviado especial estadounidense Keith Kellog, que fue pospuesta sin fecha, pueda ser reagendada lo antes posible.

Entrada de Ucrania en la OTAN y dudas sobre tropas europeas sobre el terreno

El presidente ucraniano, asimismo se mostró convencido de que su homólogo estadounidense tiene la capacidad de lograr que Vladimir Putin realice concesiones para poner fin al conflicto entre ambos países que se acerca a su tercer año. Asimismo, Zelensky insistió en la entrada de su país en la OTAN como "la forma más barata" para garantizar su seguridad frente a Rusia. La alternativa sería financiar el armamento y el entrenamiento de 800.000 soldados.

El mandatarió se mostró escéptico sobre la posibilidad de un despliegue de tropas europeas en suelo ucraniano como fuerzas de paz, apuntando, además que se crearía un problema organizativo. "Imagina que hay un contingente. La pregunta es ¿quién está al mando? ¿Quién es el principal? ¿Qué harán si hay ataques rusos? Misiles, desembarco, ataque desde el mar, cruce de la frontera terrestre, ofensiva. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son sus mandatos?".