Corea del Sur: el presidente Yoon Suk Yeol se enfrenta a una investigación policial por insurrección

Publicado por Juan PeñaAFP Verificado por 5 de diciembre, 2024

La crisis política en Corea del Sur no ha terminado. Este jueves se supo que la Oficina de Investigaciones de la Policía surcoreana abrió oficialmente una investigación contra el presidente por "insurrección". Tal y como afirmaron los responsables, el caso está abierto.

Mientras, Yoon Suk Yeol maniobra para mantenerse en el poder y esquivar el impeachment que la oposición quiere abrir contra él. Todo esto ocurre después de que el presidente, por primera vez desde la etapa democrática iniciada en los 80 de Corea del Sur, declaró la ley marcial el pasado martes.

Lo hizo, según asegura, para hacer frente a la oposición que bloquea al Gobierno en el Parlamento y que provoca así la vulnerabilidad frente a los comunistas de Corea del Norte. Tras revocar el Parlamento la ley marcial, Yoon se vio en la obligación de retirar a los tropas y extinguir el estado de excepción.

El Ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, sí que presentó su dimisión después de la debacle del martes. Kim tuvo un papel relevante al ocupar una responsabilidad clave en el despliegue de los militares que tomaron posiciones en torno a la Asamblea Nacional e incluso el interior del hemiciclo, con, presuntamente, la intención de evitar que se celebrase cualquier votación en el interior del órgano legislativo.

Son estos los hechos por los que la Policía surcoreana investiga al presidente bajo acusaciones de insurrección. El propio partido del presidente, Poder Popular, ha solicitado a Yoon su salida de la formación política al calificar su declaración de ley marcial como de "inconstitucional".

Se le añade el impeachment político que invocó la oposición el miércoles. La votación de dicho juicio político está prevista para el sábado. Mayoritaria en la Asamblea, la oposición necesita al menos ocho diputados más del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) para alcanzar el mínimo de dos tercios para aprobar la iniciativa.

Sin embargo, el dirigente Han Dong-hoon del PPP afirmó que iba a "trabajar para evitar que se apruebe la moción de destitución".

"Todos los 108 diputados del Partido del Poder Popular permanecerán unidos para rechazar la destitución del presidente", ahondó el líder parlamentario del PPP, Choo Kyung-ho.

Si la iniciativa se aprobara, el presidente quedaría suspendido y sería sustituido por el primer ministro a la espera de un veredicto de la Corte Constitucional en un plazo de 180 días. Si los jueces dan luz verde, se convocarán elecciones presidenciales en un máximo de 60 días.

La denuncia contra Yoon presentada por el Partido Demócrata, el líder de la oposición, también se dirige a algunos de sus ministros y a altos mandos militares y policiales.

"Esto es un crimen imperdonable, uno que no puede, no debería y no será disculpado", dijo el parlamentario Kim Seung-won.

Tras horas de confusión e inquietud, el asesor estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, celebró la "sólida y resistente" democracia surcoreana y recordó "la importancia de su mantenimiento".

Estados Unidos dispone de 28.500 tropas en este país, un aliado clave de Washington en Asia desde la guerra (1950-1953) que dividió la península coreana entre un norte comunista y un sur capitalista.

Técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra desde ese conflicto, que terminó con un armisticio en vez de un tratado de paz, y las ya tensas relaciones entre ambas se degradaron significativamente bajo el mandato de Yoon.