Asociaciones de periodistas arremeten contra el "antidemocrático y secreto" pacto entre Google y California para financiar medios locales

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 23 de agosto, 2024

"El futuro del periodismo no debe decidirse en la sombra", protestaron siete altos cargos de agrupaciones de periodistas sobre el reciente acuerdo entre Google y la Legislatura de California, el primero en todo el país.

Media Guild of the West, una de las agrupaciones criticas con la medida, aseguró en un comunicado que "ni una sola de las organizaciones que representan a periodistas y trabajadores de la información ha aceptado este acuerdo antidemocrático y secreto con una de las empresas que están destruyendo nuestro sector". "Los periodistas de California no consienten este chantaje".

El acuerdo fue anunciado por el asambleísta Buffy Wicks, quien aseguró que "impulsará a los medios locales en todo el estado". El pacto, según explicó su oficina, proveería cerca de 250 millones en fondos públicos y privados a medios californianos en los próximos cinco años.

De momento se desconocen detalles sobre cómo se realizará o se decidirá la distribución del dinero. Matt Pearce, presidente de Media Guild of the West, aseguró que, aunque "nadie lo sabe porque los términos son secretos", el pacto incluye pagos automáticos con dinero de los contribuyentes a hedge funds.

Pearce contradijo así las afirmaciones del periodista defensor de la norma Jeff Jarvis, quien aseguró que el dinero sería sólo distribuido por un consejo independiente que trabajará desde la Universidad UC Berkeley.

La oficina de Wicks explica que el fondo será llamado News Transformation Fund, y que recibiría fondos de la tecnológica y del estado. Una de las críticas repetidas a la norma es que el dinero no será una retribución directa de Google a los periódicos de los cuales se sirve para sus servicios. Así lo expresó Brian Merchant, columnista del LA Times:

"Se suponía que este proyecto de ley iba a generar unos 75 millones de dólares al año para los periodistas de California, y que las grandes empresas tecnológicas pagarían una pequeña cantidad por alojar titulares que añaden valor a sus plataformas, en las que venden publicidad".

Ahora, es un plan de 5 años para 250 millones de dólares divididos entre el estado, que incluye iniciativas de IA".

Otra de las críticas frecuentes al acuerdo que entrará en vigencia en 2025 es que periodistas y asociaciones de periodistas dicen no haber tenido voz ni voto. Merchant señala, con razón, que el comunicado del asambleísta Wicks anunciando el acuerdo no nombra a los periodistas entre las partes que negociaron el acuerdo, sino al estado, a los editores, a las grandes tecnológicas y a filántropos.

Inteligencia artificial



"Los periodistas han sido totalmente perjudicados", sostuvo Lee Hepner, asesor jurídico principal del American Economic Liberties Project, y apuntó contra otra medida polémica de la iniciativa: la creación del National AI Innovation Accelerator que distribuirá recursos para que los medios experimenten con el uso de la Inteligencia Artificial.

"Los acuerdos turbios con monopolios ilegales no son forma de establecer la política de AI", sostuvo Lee, que opinó que el acelerador debe ser descartado.

El comunicado que explica la iniciativa no detalla cómo se distribuirán estos fondos, pero sí sostiene que se hará "en colaboración con una organización privada sin ánimo de lucro".

Críticas dentro de la Asamblea



"A pesar de las buenas intenciones de las partes implicadas, esta propuesta no proporciona recursos suficientes", opinó el senador estatal Steve Glazer.

El demócrata sostuvo que el acuerdo se quedaba corto comparado al que Google alcanzó con las autoridades canadienses, y aseguró que socavaba "gravemente" los esfuerzos por alcanzar una solución a largo plazo (Glazer había propuesto poner un impuesto a los ingresos de la publicidad digital).

El presidente pro tempore del Senado estatal, Mike McGuire, replicó las criticas de Glazer y elogió sus esfuerzos por "responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas de los beneficios que obtienen a costa de los periodistas que trabajan duro".