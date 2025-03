¿Jugo de naranja, cerveza o vino? Conozca los impactos de estas bebidas en los niveles de azúcar en sangre

Publicado por VozMedia Staff 21 de marzo, 2025

Los niveles de azúcar en sangre varían en función de las bebidas y comidas que consumimos, y aunque muchas de estas parezcan totalmente inofensivas, el desconocimiento sobre su impacto real en el organismo puede ser perjudicial. Por ello, es importante conocer cómo bebidas tan comunes como el jugo de naranja, la cerveza o el vino, pueden reaccionar de forma distinta en la glucosa en sangre, y no precisamente porque su sabor sea más dulce.

Si desea mantener los niveles de glucosa sanguínea estables sin limitarse solamente a tomar agua, a continuación le comentamos sobre cómo estas bebidas pueden afectar su salud.

¿Qué bebida sube el azúcar en sangre?

Muchas personas llegan a pensar que entre estas tres bebidas, el jugo de naranja es el más indicado porque no contiene alcohol. Sin embargo, no es precisamente así. Si quiere mantener estable el azúcar en sangre, no debe tomar el jugo de naranja en exceso o simplemente debe evitarlo, debido a que contiene azúcares simples que son absorbidos rápidamente por el torrente sanguíneo.

Cuando se convierte una naranja en jugo, esta pierde componentes importantes que contribuyen al valor nutricional, como el agua, azúcares naturales, vitaminas y minerales, pero también gran parte de la fibra, esa que ayuda a regular la absorción de azúcares en el cuerpo.

Efectos del alcohol en la glucosa: cerveza Vs. Vino

Un hombre tomando una cerveza mientras no mide los efectos en su glucosa en sangreCordon Press

Por otro lado, tanto la cerveza como el vino son bebidas bajas en carbohidratos en comparación con el jugo de naranja, que aunque contienen alcohol, impactan de manera distinta en los niveles de azúcar en sangre. El alcohol puede retrasar la absorción de los carbohidratos, moderando el impacto inmediato sobre la glucosa. Sin embargo, esta no puede ser una excusa para consumir vino o cerveza en exceso, pues a largo plazo, también afecta la salud de cualquiera.

En el caso de la cerveza, esta contiene azúcares que se derivan de la fermentación de la malta, pero comparado con el jugo de naranja, el contenido de azúcares simples es bajo. No obstante, el alcohol en la cerveza puede afectar el metabolismo de la glucosa, ya que el hígado prioriza el metabolismo del alcohol sobre la regulación del azúcar en sangre, lo que podría causar fluctuaciones en los niveles de glucosa.

¿El vino seco es mejor para los niveles de azúcar en sangre?



Respecto al vino, aunque también contiene alcohol, su impacto en la glucosa en sangre es distinto debido a sus compuestos. La diferencia también está entre el tipo de vino. Por ejemplo, si es más de vinos secos, estos contienen menor contenido de azúcar que los vinos dulces o los cócteles con vinos. Estos últimos pueden elevar los niveles de glucosa rápidamente debido a su mayor cantidad de azúcares añadidos o naturales.

Su autocuidado es importante, si actualmente está experimentado descontrol con los niveles de glucosa, lo fundamental es acudir a un especialista en la materia, que además le guíe sobre cuáles son los alimentos y bebidas más recomendados para usted. Además de los ejercicios que pueden ayudarle a tener una mejor calidad de vida.