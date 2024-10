Daniel Day-Lewis vuelve al cine tras siete años para protagonizar el debut de su hijo como director

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 2 de octubre, 2024

Daniel Day-Lewis volverá a la gran pantalla. Su última aparición fue en 2017, cuando tras encarnar al modista Reynolds Woodcock en Phantom Thread anunció, sin dar más explicaciones, que se retiraba de la actuación.

La película por la que el tres veces oscarizado terminó su retiro es Anemone, la primera de su hijo Ronan Day-Lewis como director. Un guion escrito por ambos que, justamente, explora "explora las intrincadas relaciones entre padres, hijos y hermanos, y la dinámica de los vínculos familiares", como explicó la productora Focus Features.

El sorpresivo paso al costado de Day-Lewis hace siete años causó revuelo mediático, aún más por el silencio que acompañó al anuncio. Primero lo comunicó un representante suyo, alegando motivos personales y diciendo que no habría más explicaciones. El propio intérprete luego esbozó unos motivos en una entrevista a la revista W: necesitaba "trazar una línea", "no quería volver a meterme en otro proyecto". "El impulso de dejarlo arraigó en mí y se convirtió en una compulsión, era algo que tenía que hacer".

A los 67 años, Day-Lewis tiene una extensa carrera a sus espaldas, con películas tan aclamadas como In the Name of the Father, Gangs of New York y Lincoln. Su hijo, en cambio, director novel, es un pintor que este mes estrena su primera exposición individual internacional en Hong Kong (That Summer We All Saw Them). Los Day-Lewis serán acompañados por los intérpretes Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green.