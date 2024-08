La protagonista de la Blancanieves woke de Disney Rachel Zegler pide una "Palestina libre" en la promoción del tráiler

Publicado por Israel Duro Verificado por 14 de agosto, 2024

Rachel Zegler, la nueva Blancanieves en la polémica versión woke del clásico con actores reales que Disney está a punto de lanzar, ha vuelto a dejar en un segundo plano la promoción de la película como consecuencia de sus posicionamientos políticos. En esta ocasión, la actriz lanzó un "Palestina libre" en sus redes sociales tras una publicación sobre el nuevo tráiler del largometraje.

¿Proclama izquierdista o insulto a Gal Gadot?

Cabe destacar que otra de los nombres propios de la película es el de la israelí Gal Gadot, que interpreta a la reina malvada. De hecho, muchos usuarios de las redes sociales interpretan las palabras de Zegler como un insulto a su compañera, que, por el momento, no ha hecho comentarios sobre la publicación.

El remake de Blancanieves ha estado rodeado de polémica desde el minuto cero. La propia elección de Zegler recibió muchas reacciones negativas, al considerarse que introducía a una persona alejada físicamente del personaje, que, como su nombre indica, es especialmente blanco, mientras que la actriz tiene un tono de piel más oscuro.

La polémica que no cesa

Unas imágenes filtradas en las que se veía a los supuestos enanos convertidos en personajes que representaban diferentes estereotipos, casi todos de tamaño normal, y que obligó a la compañía a emitir un comunicado asegurando que los enanitos continuarían siendo enanitos y estarían generados por efectos digitales

La propia Zegler provocó otro terremoto cuando criticó la versión clásica al asegurar en una entrevista con Variety que “Ya no es 1937. No va a ser salvada por el príncipe, y no va a soñar con el amor verdadero. Sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser, y en la líder que su difunto padre le dijo que podría ser si era intrépida, justa, valiente y sincera. Es una historia increíble en la que pueden verse reflejados los jóvenes de todo el mundo". Además, Zegler llegó a acusar al príncipe de "acosar" a Blancanieves...