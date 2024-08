Tim Walz acepta el debate vicepresidencial del 1 de octubre en CBS News

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 14 de agosto, 2024

El compañero de fórmula de Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, aceptó en X (antes Twitter) a participar en un debate vicepresidencial en CBS News el 1 de octubre.

Este miércoles, CBS News anunció en las redes sociales su invitación a Walz y a JD Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, ofreciéndoles dos fechas en septiembre y dos en octubre para un debate en la ciudad de Nueva York.

Walz respondió en minutos aceptando la fecha: “Nos vemos el 1 de octubre, JD”.

See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9 — Tim Walz (@Tim_Walz) August 14, 2024

Un portavoz de la campaña de Kamala Harris dijo a los medios que ya aceptaron oficialmente la propuesta de la cadena de televisión y que están esperando la respuesta de la campaña de Trump y Vance.

“Harris for President ha aceptado la invitación de la CBS a un debate de candidatos a la vicepresidencia el 1 de octubre. El gobernador Walz está deseando debatir con JD Vance, si se presenta”.

Por el momento, la campaña republicana aún no confirmó oficialmente si aceptará el debate o no esa jornada o si buscará una fecha y árbitro distinto.

Sin embargo, en una entrevista con la presentadora Laura Ingraham, de Fox News, JD Vance sugirió que sí participará del debate si se logran las condiciones necesarias.

"Queremos ver los debates, ver a los moderadores, hablar un poco de las reglas", afirmó JD Vance.

"Tengo serias razones para sospechar que vamos a estar allí el 1 de octubre, pero no vamos a participar en uno de esos falsos debates en los que no hay público, en los que no se establecen parámetros que permitan un buen intercambio de ideas. En otras palabras, no vamos a entrar en un falso debate basura de los medios de comunicación. Vamos a hacer un debate de verdad, y si la CBS está de acuerdo, por supuesto que lo haremos", sentenció el candidato a vicepresidente republicano.

Anteriormente, en mayo, antes de que el presidente Joe Biden retirara su candidatura, la vicepresidente Harris aceptó una invitación de CBS News para debatir con el elegido por Trump para el 23 de julio o el 13 de agosto. En ese momento, Trump publicó en su red social Truth que su campaña había aceptado una invitación para que su compañero de fórmula, que no había sido elegido aún, participara en un debate en Fox News.

Tras la salida de Biden de la contienda, la organización de los debates ha sido un verdadero problema en las últimas semanas, con ambas campañas intentando imponer condiciones y moderadores. De hecho, la campaña de Harris rechazó debatir en Fox News.

Ambas campañas saben que los próximos debates serán fundamentales, especialmente luego de que el último sentenciara oficialmente la carrera de Biden, quien se vio incoherente, inseguro y ampliamente superado por Trump.

Por ahora, Harris y Trump lograron acordar un debate presidencial en ABC News el 10 de septiembre. Será el segundo debate presidencial del año.