La filipina Eala pasa a las semifinales del Open de Miami mientras Zverev y Cerúndolo dicen adiós

Publicado por Virginia Martínez 27 de marzo, 2025

La filipina Alexandra Eala, 140 del ranking mundial, dio el miércoles una de las sorpresas de la temporada del tenis al eliminar a la estrella polaca Iga Swiatek y meterse en semifinales del Abierto de Miami.

El torneo masculino también sufrió una sacudida con la eliminación del alemán Alexander Zverev, primer sembrado, y despidió al argentino Francisco Cerúndolo en una jornada en la que Novak Djokovic se quedó sin competir por superarse el horario nocturno permitido.

Los organizadores programaron cinco partidos en la pista central, el máximo permitido, con el primero de ellos comenzando a las 13H00 locales.

Ese juego inicial deparó la rotunda e inesperada victoria de Alexandra Eala por 6-2 y 7-5 sobre Iga Swiatek, la número dos mundial y campeona de este torneo WTA 1000 en 2022.

Eala, de 19 años y alumna de la academia de Rafael Nadal, se ratificó como la gran revelación de un evento en el que compite por invitación.

En su mágico recorrido había eliminado a otras dos campeonas de Grand Slam como la letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Madison Keys, ganadora del pasado Abierto de Australia.

Los octavos de final los superó con el abandono por lesión de la española Paula Badosa y el miércoles se cobró la mayor de sus víctimas en Iga Swiatek, una de las jefas del circuito con sus cinco títulos de Grand Slam.

"No sé qué decir, no me lo puedo creer. Es tan irreal", declaró una maravillada Eala. "Soy tan afortunada de haberme enfrentado a una jugadora así en una pista tan grande. Esto quedará grabado en mi corazón para siempre".

Ante la mirada en su palco de Toni Nadal, director de la academia de su ilustre sobrino, la zurda Eala firmó una portentosa actuación en la devolución, llegando a quebrar en ocho ocasiones a una asombrada Swiatek.

El público de Florida la alentó entusiasmado de presenciar una de las historias más inverosímiles del año en este deporte.

"Ella jugó muy relajada, fue a por todas. Entró en un buen ritmo y eso la ayudó", describió Swiatek. "Algunos de sus golpes salían como de la nada. Fue realmente agresiva y hoy le funcionó".

Madrina de su graduación

En un guiño del destino, Swiatek fue la invitada de honor a la graduación de Eala en la academia de Nadal en Manacor (España) en junio de 2023.

"Tuve mucha suerte de tenerla en mi graduación", recordó la filipina. "Estuvo toda la ceremonia con mi clase y lanzó el gorro al aire con nosotros y yo estaba a su lado. Es muy surrealista ver cómo las circunstancias cambiaron y hoy la enfrenté en la pista".

El propio Rafael Nadal envió un mensaje de felicitación a la tenista, que ingresó en su escuela de tenis a los 13 años.

"Estamos extremadamente orgullosos de ti, Alex. ¡Qué torneo tan increíble! Sigamos soñando", escribió el español en X.

Para alcanzar la final, la filipina tendrá que sacar del camino a una tercera integrante del Top-10, Jessica Pegula.

Cuarta del ranking, Pegula venció en su cruce de cuartos por 6-4, 6-7 (3/7) y 6-2 a la británica Emma Raducanu (60), otra jugadora resurgida en Miami, donde encadenó cuatro victorias por primera vez desde su sonado triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Aplazan duelo Djokovic-Korda

Tras Swiatek también tomó la salida el número dos masculino, Alexander Zverev, al caer frente a la promesa francesa Arthur Fils en un cruce de octavos de final aplazado el martes por la lluvia.

Fils, de 20 años, firmó una vibrante remontada hasta imponerse por 3-6, 6-3 y 6-4 a Zverev, que era el primer sembrado de este torneo Masters 1000 ante la baja por suspensión de Jannik Sinner.

Del top-10 de la ATP sólo quedan dos supervivientes: el estadounidense Taylor Fritz (4) y el serbio Novak Djokovic (5), que aspira a una séptima corona en Miami con la que llegaría a los 100 títulos de ATP en su legendaria carrera.

El gigante balcánico debía cerrar el programa del miércoles enfrentando al estadounidense Sebastian Korda. Sin embargo, como el choque anterior entre Pegula y Raducanu concluyó a las 23H30 locales, se aplicó la normativa de no comenzar partidos más allá de las 23H00.

Djokovic y Korda se medirán en la tarde del jueves. La única eliminatoria de cuartos completada fue la que disputaron el argentino Francisco Cerúndolo y el búlgaro Grigor Dimitrov, que salió vencedor por 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (7/3).

Subcampeón de la pasada edición, Dimitrov firmó un sensacional ejercicio de supervivencia para dejar a Cerúndolo sin sus segundas semifinales de Miami.

El tenista de Buenos Aires dejó escapar un set inicial a su favor y después una ventaja 3-0 en la manga decisiva, en la que también perdió una pelota de partido antes de sucumbir en el 'tiebreak' final.