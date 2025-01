Jornada de alegría para los equipos angelinos y tropiezo de los Celtics en Toronto

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de enero, 2025

Los equipos angelinos pudieron brindar a sus atribulados aficionados una victoria que les permita esbozar siquiera una sonrisa en medio de los devastadores fuegos. Lakers y Clippers consiguieron imponerse a Heat y Nets, respectivamente, y se colocan en plazas de acceso directo a los playoffs en el Oeste. La noche también dejó un nuevo tropezón de los vigentes campeones, esta vez ante los Raptors, mientras que sus rivales por la segunda plaza del Este, los Knicks, se deshicieron de los 76ers en un intenso encuentro.

Los Clippers protagonizaron la paliza de la noche, al vencer por 59 puntos (67-126) a un flojos Nets. El incombustible James Harden fue el jugador más destacado de la franquicia angelina, tras firmar un doble doble con 21 puntos y 11 asistencias, a los que sumó 6 rebotes. No obstante, el máximo anotador del partido fue Kawhi Leonard, con 23.

Los Nets se hundieron tras el primer cuarto, en el que terminaron empatando a 21. Sin embargo, a partir del segundo sólo hubo un equipo en la cancha, y el equipo de Brooklyn se estrelló en ataque y defensa, al ser incapaz de anotar más de 16 puntos en ninguno de los tres parciales restantes y recibiendo la friolera de 105 puntos.

Incombustible LeBron

Sus vecinos Lakers tuvieron que sudar más para doblegar (108-117) a unos Heat todavía sin el sancionado Jimmy Butler. La franquicia angelina remontó en la segunda mitad con LeBron James y Anthony Davis como jugadores más destacados. También brilló Rui Hachimura.

El equipo de Florida comenzó con más fuerza en un encuentro que se vio que sería igualado desde el principio. Tyler Herro fue el máximo anotador del encuentro, pero sus 34 puntos en 38 minutos no fueron suficiente para llevarse la victoria.

Polémica derrota de Dallas

Con este resultado, los dos equipos de L.A. se sitúan en los puestos que dan acceso directo a los playoffs. Los Clippers son quintos, con un registro de 22-17, seguidos de los Lakers con una victoria menos y las mismas derrotas. Los de James se beneficiaron de la polémica derrota de los Mavericks en el último minuto.

En una polémica decisión, los de Dallas vieron como los árbitros no dieron como válida una canasta a falta de cinco segundos para el final que Trey Murphy taponó cuando el balón ya había tocado tablero. Pese a las protestas de los texanos, que jugaron sin sus mejores jugadores, no habían pitado nada, por lo que no pudieron revisar la jugada. Para cerrar el desastre, el propio Murphy gozó de dos tiros libres a falta de 1 segundos que le permitió redondear la victoria de los Pelicans (119-116).

Los Celtics se complican: caen ante Toronto y ganan los Knicks

La sorpresa de la noche saltó con la derrota de los Celtics, defensores del título, frente a los Raptors (97-110). Se trata de la segunda victoria consecutiva de Toronto -la décima en lo que va de temporada regular-, mientras que los de Boston vuelven a presentar dudas y cada vez tienen menos opciones de disputar a los Cavaliers el liderato del Este.

Por si fuera poco, su gran rival por la segunda plaza, los Knicks, consiguieron doblegar en la prórroga a unos combativos Sixers por 125-119. Los 38 puntos de Jalen Brunson fueron decisivos para doblegar al equipo de Filadelfia, que tuvo en Tyrese Maxey a su máximo anotador con 33.

Otros resultados

San Antonio Spurs 115 - 129 Memphis Grizzlies

Milwakee Bucks 122 - 93 Orlando Magic

Utah Jazz 112 - 117 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 108 - 128 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 115 - 116 Golden State Warriors