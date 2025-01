Los Rams machacan a los Vikings en los playoffs

Compitiendo fuera de casa por los incendios que azotan su ciudad, Los Angeles Rams arrasaron el lunes 27-9 a los Minnesota Vikings en el cierre de la ronda de comodines de los playoffs de la liga de football americano (NFL).

Con este rotundo triunfo los Rams, campeones del Super Bowl en 2022, se medirán a los Philadelphia Eagles el domingo en la ronda divisional de la Conferencia Nacional.

El equipo angelino se sintió como en casa en el State Farm Stadium de Glendale (estado de Arizona), adonde la NFL trasladó el partido debido a los feroces incendios que asolan desde hace una semana diversas áreas de Los Ángeles (California) y que se han cobrado la vida de al menos 24 personas y dañado más de 12.000 inmuebles.

Miles de aficionados de los Rams recorrieron en autobuses los 600 kilómetros que separan la cancha habitual de los Arizona Cardinals del SoFi Stadium de Los Ángeles, el escenario previsto para el choque.

"Sabíamos para lo que estábamos jugando hoy, para la gente de Los Ángeles que lo está pasando mal en estos momentos", recalcó Matthew Stafford, 'quarterback' de los Rams.

"Estamos contentos de haber jugado así esta noche para que tengan algo por lo que puedan sentirse felices", añadió.

Stafford comenzó su recital en una primera serie ofensiva en la que ejecutó un pase de touchdown de cinco yardas para Kyren Williams, otra de las figuras del duelo con 76 yardas de carrera.

Los Rams protagonizaron una apabullante primera mitad, que cerraron con una ventaja parcial de 24-3, y Stafford finalizó con un registro de 209 yardas y dos touchdowns de pase.

En cambio Sam Darnold, el mariscal de campo de los Vikings, vivió una pesadilla al ser capturado hasta en nueve ocasiones, igualando el récord de un juego de playoffs de la NFL.

Darnold, que debutaba como titular en una postemporada, sólo completó 25 de 40 pases para 245 yardas y una intercepción.

Su receptor estrella, Justin Jefferson, también estuvo discreto al quedarse en 58 yardas en cinco acarreos.

Próximos partidos de la ronda divisional

- Sábado 18 de enero



Kansas City Chiefs vs Houston Texans



Detroit Lions vs Washington Commanders



- Domingo 19 de enero



Philadelphia Eagles vs LA Rams



Buffalo Bills vs Baltimore Ravens