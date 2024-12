Brian Johnson y Angus Young en Power Up 2024 Cordon Press.

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 3 de diciembre, 2024

El grupo de rock AC/DC regresará a Estados Unidos en 2025. Lo hará con la gira Power Up, nombre también de su último disco.

De momento, incluye 12 fechas en EEUU: Minneapolis, Minnesota (10 de abril); Dallas, Texas (14 de abril); Pasadena, California (18 de abril); Las Vegas, Nevada (26 de abril); Detroit, Michigan (30 de abril); Foxborough, Massachusetts (4 de mayo); Pittsburgh, Pensilvania (8 de mayo); Landover, Maryland (12 de mayo); Tampa, Florida (16 de mayo); Nashville, Tennessee (20 de mayo); Chicago, Illinois (24 de mayo); y Cleveland, Ohio (28 de mayo).

También hay una programada para Canadá, en Vancouver el 22 de abril.

Las entradas se pondrán en venta el 6 de diciembre en Ticketmaster.

Power Up marca así el retorno de la icónica banda australiana a los escenarios estadounidenses desde su última gira en 2016, aunque sí ofrecieron un concierto aislado en 2023.

En agosto la banda terminó la parte europea de la gira, empezando en Múnich, Alemania, y acabando en Dublín, Irlanda. Sus actuaciones incluyeron una mezcla de temas del álbum Power Up y de clásicos, como Highway to Hell y Back in Black.