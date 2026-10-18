El papa León XIV agradece el apoyo y el cariño recibido tras ser operado de cáncer de pulmón

Publicado por Alejandro Baños 18 de octubre, 2026

El papa León XIV agradeció todas las muestras de apoyo que recibió durante los días que estuvo ingresado en el hospital Gemelli (Roma, Italia), donde se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón el 13 de octubre.

"Me gustaría agradecerle a toda la gente que ha estado rezando por mí estos días", dijo Robert Prevost desde el Vaticano, donde le esperaba una multitud de fieles.

León XIV aprovechó su intervención para informar de que retomará "progresivamente" su agenda. Entre sus citas programadas se encuentra un viaje oficial a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, visitando países como Uruguay, Argentina y Perú, país en el que sirvió como misionero y obispo y del que dispone de su nacionalidad.

Tras ser operado, el pontífice permaneció varios días en el Gemelli, todos ellos en planta. Este sábado fue dado de alta después de que sus médicos, los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, valorasen que León XIV estaba ya en condiciones de abandonar el hospital.

Entre las abundantes muestras de cariño y apoyo que recibió se encontró la del presidente Donald Trump, quien no dudó en desear una pronta recuperación a León XIV.