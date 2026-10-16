El papa León XIV retoma parte de sus actividades tras ser operado de cáncer de pulmón en Roma

El papa León XIV entra en el hospital Gemelli para ser operado. 13 de octubre de 2025 AFP.

Publicado por Diane Hernández 16 de octubre, 2026

El papa León XIV, de 71 años, retomó parte de sus actividades habituales mientras permanece ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado el pasado martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho.

Según informó Rome Reports, el pontífice recibió el jueves a Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, en su habitación del centro hospitalario. También pudo celebrar misa y continuar sus tareas administrativas.

El diagnóstico confirmado por los médicos fue un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que motivó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, confirmó Reuters.

Una radiografía mostró una buena recuperación del pulmón intervenido

En su último parte médico, divulgado el jueves, el Vaticano indicó que los controles posoperatorios arrojaron resultados normales y que una radiografía mostró una buena recuperación del pulmón intervenido. El papa también comenzó sesiones de fisioterapia y pudo realizar sus actividades cotidianas de forma autónoma, de acuerdo con la agencia EFE.

No obstante, todavía se esperan los resultados definitivos de los análisis del tejido extraído, que permitirán determinar el alcance de la enfermedad y si será necesario aplicar tratamientos adicionales.

Por el momento, la Santa Sede mantiene suspendidas las audiencias y actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre.