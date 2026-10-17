León XIV recibe el alta tras ser operado de un tumor canceroso en el pulmón y regresará al Vaticano este sábado

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2026

El papa León XIV, convaleciente de una operación por cáncer de pulmón, saldrá este sábado del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta, informó la Santa Sede.

Una operación para extirpar un tumor

El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en este hospital romano, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

La intervención, realizada mediante una técnica videoasistida, duró aproximadamente 90 minutos y confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, el tipo más común de cáncer de pulmón.

"La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones", informó el Vaticano tras la operación.

Los médicos lo declaran apto para el alta

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta", escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede confirmó que "el Papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli".

"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Recuperación más rápida de lo previsto

La recuperación del pontífice ha sido más rápida de lo esperado. Inicialmente, el Vaticano había previsto una hospitalización de una semana, pero el papa será dado de alta apenas cuatro días después de la cirugía.

Desde el jueves, León XIV ya había reanudado sus actividades de trabajo desde el hospital, revisando documentos y celebrando misa con otros sacerdotes en una capilla especial habilitada cerca de su habitación en el décimo piso.

Los médicos informaron que la radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado y que el papa realizaba sus actividades diarias de forma independiente, incluyendo sesiones de fisioterapia con ejercicios de movilidad completa.