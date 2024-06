El gurú de las encuestas Nate Silver plantea la marcha de Biden

Nate Silver, el gurú de los datos electorales y fundador de FiveThirtyEight, aseguró que la aprobación de Joe Biden llegó a un nuevo mínimo histórico con el 37,4%. Silver citó una recopilación de encuestas realizada por su firma y sostuvo que el presidente demócrata debería plantearse si debería continuar en la contienda electoral.

"Pero Biden acaba de alcanzar un nuevo mínimo histórico en aprobación (37,4 %) (...) Abandonar sería un gran riesgo. Pero hay un umbral por debajo del cual seguir corriendo es un riesgo mayor. ¿Ya llegamos a ese punto? No lo sé, pero es más que justo preguntar", escribió Silver en varios mensajes publicados en X.

But Biden just hit a new all-time low in approval (37.4%) at 538 yesterday. Dropping out would be a big risk. But there's some threshold below which continuing to run is a bigger risk. Are we there yet? I don't know. But it's more than fair to ask. pic.twitter.com/1nmoKQkW85

— Nate Silver (@NateSilver538) June 10, 2024