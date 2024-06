El entrenador de los Boston Celtics responde a periodistas que lo increpan por su color de piel, siente más orgullo por su catolicismo que por ser negro

El entrenador en jefe de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, sorprendió a la audiencia durante una conferencia de prensa cuando, en lugar de enfocarse en una pregunta sobre su raza, decidió redirigir la conversación hacia su fe cristiana. Mazzulla, quien es católico devoto, fue consultado sobre la importancia de tener a dos entrenadores negros en las Finales de la NBA por primera vez desde 1975, siendo el otro entrenador Jason Kidd de los Dallas Mavericks.

Vincent Goodwill, reportero senior de Yahoo Sports, fue quien planteó la pregunta: “Dada la difícil situación que a veces enfrentan los entrenadores en jefe negros en la NBA, ¿crees que este es un momento significativo? ¿Estás orgulloso de esto? ¿Cómo ve esto o no lo ve en absoluto?”

Sin embargo, en lugar de enfocarse en el tema racial, Mazzulla respondió: “Me pregunto cuántos de ellos habrán sido entrenadores cristianos”, dejando entrever que para él es más importante la religión que el color de piel. Su comentario causó un poco de confusión en la sala de prensa, pero rápidamente se viralizó en las redes sociales, atrayendo el apoyo de muchos creyentes.

La cuenta de fans CelticsForum también mostró su apoyo con el mensaje: “Joe Mazzulla no ve color. Joe Mazzulla usa su plataforma para defender a Cristo. Joe Mazzulla es mi entrenador”.

El comentarista deportivo TJ Moe elogió a Mazzulla diciendo: “Este tipo es ahora mi entrenador favorito en todos los deportes. En lugar de morder el anzuelo para hablar de raza sin sentido una y otra vez, desvió la conversación hacia los valores”.

Jason Kates, un aficionado, también declaró: “¡Amo a Joe Mazzulla! Su identidad no está en su nivel de melanina. Su identidad no está en su trabajo ni en su éxito en ese trabajo. Su identidad está en Jesucristo”.

