El Departamento de Salud de Washington ayuda a los adolescentes a conseguir tratamientos de cambio de sexo

El Centro de Salud para Adolescentes de Washington -perteneciente al Departamento de Salud del estado- está ofreciendo ayuda a los menores de edad para conseguir tratamientos gratuitos relacionados con la reasignación de sexo y el aborto.

En el sitio web del centro se proporciona material y recursos para que los menores aprendan sobre el proceso con el que pueden conseguir estos servicios sin el consentimiento de sus padres (entre esto se incluye el "cuidado que 'afirma' el género", según el texto).

🚨WA's TEEN HEALTH HUB: Another tool to implement the agenda to confuse and alienate children from parents

The hub was launched in Dec 2023, about 6 months after SB 5599 and HB 1469 took effect in WA.

What IS the "Teen Health Hub?" 🧵 pic.twitter.com/l0SEiOxa79

