Un oficial de policía y un trabajador judicial fueron asesinados en un tiroteo en Missouri

Un agente de policía y un notificador de procesos judiciales perdieron la vida este jueves en un tiroteo en Independence, Missouri, mientras emitían un aviso de desalojo.

El Tribunal del Circuito del 16º Distrito Judicial explicó que el tiroteo ocurrió durante la ejecución del aviso en una residencia ubicada en East Bundschu Road, al oeste de North Elsea Smith Road, aproximadamente a 10 millas al este de Kansas City. Según el portavoz de la Patrulla de Carreterasdel Estado de Missouri, varios notificadores de procesos civiles se dirigieron a la casa cuando, durante el procedimiento, alguien disparó desde el interior.

Un vecino y un empleado del tribunal, presentes en el lugar, llamaron al 911 solicitando asistencia adicional. Al responder a la llamada, varios agentes del Departamento de Policía de Independence acudieron al lugar y fueron recibidos con disparos.

Tres policías y un notificador de procesos judiciales resultaron heridos de bala. Uno de los oficiales, identificado como Cody Allen, y el notificador llamado Drexel Mack, perdieron la vida. Sin embargo, se espera que los otros dos agentes logren recuperarse.. El sospechoso del tiroteo también sufrió heridas y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Tras el incidente el gobernador Mike Parson expresó su solidaridad a través de un tuit, mencionando que él y su esposa están orando por los agentes involucrados y por todos aquellos que trabajan para proteger a la comunidad.

“Seguimos recibiendo actualizaciones sobre la situación esta tarde en Independence, en la que agentes de policía resultaron heridos a tiros. Teresa y yo estamos orando por los agentes del Departamento de Policía de Independencia involucrados y por todos los que trabajan para protegernos”, dijo.

