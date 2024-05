Texas lidera el resurgimiento de población en las grandes ciudades tras el covid

Varias grandes ciudades de Texas lideraron el resurgimiento de las poblaciones de más de 20.000 habitantes por todo el país durante 2023, revirtiendo la caída que vivieron desde la pandemia del covid y que continuaba en 2022. Ocho localidades del Estado de la Estrella Solitaria están entre las que más rápido han aumentado las personas que viven en ella y otras siete se encuentran entre las que más ha crecido su número. Nueva York continúa siendo la ciudad más poblada, con 8.258.035 residentes.

Aunque Texas es el estado donde más ciudades ocupan los rankings -llegan a copar más de la mitad en alguno-, es el sur en general donde las grandes urbes han recuperado más habitantes. Según analiza Crystal Delbé, estadística de la División de Población de la Oficina del Censo: "El crecimiento de la población en el Sur en 2023 estuvo impulsado por importantes aumentos numéricos y porcentuales entre sus ciudades. Trece de las 15 ciudades de mayor crecimiento se encuentran en el Sur, ocho de ellas en Texas".

Entre las 10 grandes ciudades que vieron crecer su población de manera más rápida entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de julio de 2023 el Estado de la Estrella Solitaria sitúa hasta 6 poblaciones, y 8 entre las 15. De hecho, las cuatro primeras de la lista se encuentran en Texas: Celina (+26,6%), Fulshear (+25,6%), Princeton (+22,3%) y Anna (+16,9%). El quinto puesto llega desde California (Lathrop, +13,6%), seguida de Centerton (Arizona 11,2%) y Haines City (Florida,10,8%). Del octavo al decimosegundo lugar vuelven a proceder del estado gobernado por Greg Abott: Georgetown (10,6), Prosper (10,5%), Forney (10,4) y Kyle (9%).

En cuanto a crecimiento en número de habitantes, Texas vuelve a ser el estado con más presencia, con siete ciudades entre las 15 primeras. De hecho, la que más sumó es San Antonio, que pertenece al Estado de la Estrella Solitaria. Los 21.970 nuevos residentes en la localidad en 2023 la dejan cerca del millón y medio de ciudadanos. El segundo puesto también se queda en Texas, en Forth Worth, que sumó 21.365. Le siguen Charlotte (Carolina del Norte, 15.607), Jacksonville (Florida, 14.066) y Port St. Lucie, también en el Estado Soleado.

Por número total de habitantes, Nueva York vuelve a ser la ciudad más poblada, y con diferencia. La Gran Manzana alcanza los 8.258.0352 habitantes, casi 4,5 millones más que Los Ángeles, en California, que llegó a los 3,820,9143. Completa el podio Chicago (Illinois 2.664.452). Texas, de nuevo el estado con más representación en un ránking, es cuarta con los 2.314.157 habitantes de Houston, seguida de Phoenix (Arizona, 1.650.070) y Filadelfia (Pennsylvania, 1.550.542) y San Antonio (Texas, 1.495.295).

