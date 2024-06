¡Feliz Día de la Bandera!

"Resuelto: que la bandera de los trece Estados Unidos será de trece franjas, alternadas rojas y blancas; que la Unión será de trece estrellas, blancas sobre campo azul, representando una nueva constelación". Con esas palabras, el Segundo Congreso Continental aprobó hace casi dos siglos y medio el diseño de la Stars and Stripes -aunque, claro, luego sufriera varios cambios de diseño-.

Este viernes 14 de junio se celebra aquella proclamación del 14 de junio de 1777, accesible en línea gracias a la Librería del Congreso. Debieron pasar cien años, sin embargo, para que la insignia tuviese su propia fecha celebratoria: la primera celebración nacional del Día de la Bandera se produjo recién en 1877.

Hasta entonces, algunos ciudadanos y estados conmemoraban por iniciativa propia el "nacimiento de la bandera". Ese apodo, de hecho, se atribuye a Bernard J. Cigrand, conocido como el Padre del Día de la Bandera. El 14 de junio de 1885 Cigrand organizó una celebración entre sus alumnos en la Stony Hill School, en Waubeka, Wisconsin.

El maestro de 19 años plantó una pequeña bandera en su pupitre e invitó a sus alumnos a escribir ensayos inspirándose en ella. De entonces en adelante, Cigrand se dedicó a conmemorar la ocasión y hacer campaña para contagiar este espíritu a sus conciudadanos: escribió opiniones en periódicos, impartió discursos públicos -según dijo en un momento, más de 2.000- e incluso presidió tanto la Asociación Americana del Día de la Bandera como de la Sociedad Nacional del Día de la Bandera. Esta última, a día de hoy, sigue conmemorando a Cigrand y la bandera todos los 14 de junio.

En 1916 se cumplió el deseo del maestro wisconsiniano: Woodrow Wilson emitió una proclamación presidencial para la observancia nacional del Día de la Bandera. En 1949 el Congreso volvió la fecha un día de celebración permanente. Harry Truman, entonces presidente, rubricó la norma reconociendo que "esta bandera se ha convertido en el símbolo más querido de nuestro modo de vida, de nuestros logros como pueblo y de las muchas bendiciones que la Providencia ha derramado sobre nosotros".

Aunque ni entonces ni nunca se volvió un día no laborable, la bandera se conmemora izándose en los edificios gubernamentales, hogares, escuelas y otros tipos de establecimientos. También en ceremonias donde se entona el himno y esas palabras del Pledge of Alliegance que todo patriota debe entonar: Yo prometo lealtad a la bandera de los estados Unidos de América y a la República que representa...

