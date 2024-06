El gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado con aclaraciones acerca de la postura de Israel en las negociaciones por el alto el fuego después de una intervención de Biden sobre el mismo asunto.

Se trata del segundo comunicado del gabinete de Netanyahu acerca del asunto, después de que Biden tomara la palabra este viernes. Durante dicha alocución, Biden se refirió a un posible acuerdo de tregua entre Israel y Hamás con unas condiciones transmitidas a los intermediarios de Qatar.

Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel.

Si en un primer momento Israel acompañó la alocución de Biden con unas declaraciones en el mismo sentido, el segundo comunicado dejó clara la postura del Gobierno de Netanyahu en cuanto a Hamás y su operación militar en Gaza para destruir al grupo terrorista.

"Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel", afirmó Netanyahu. "Israel seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente. La noción de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones no tiene ni pies ni cabeza", añadió a través de dos mensajes en la red social X.

Este viernes, el presidente Biden habló de un plan de tregua compuesta de tres fases. La primera de ellas "duraría seis semanas... [e] incluiría un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza, la liberación de algunos rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos".

Israel has now offered a roadmap to an enduring ceasefire – and the release of all the hostages.

Yesterday, this proposal was transmitted by Qatar to Hamas.

Today, I want to lay out its terms for the world. pic.twitter.com/0cdypBP9wb

— President Biden (@POTUS) May 31, 2024