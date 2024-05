Más de 2.000 personas quedan sepultadas en un deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea

Papúa Nueva Guinea y las autoridades internacionales estiman en más de 2.000 el número de personas sepultadas en un deslizamiento de tierra ocurrido en la isla el pasado viernes. El Gobierno del país isleño oceánico comunicó a Naciones Unidas esta cifra este lunes.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un desastre natural que arrasó con una aldea en la provincia de Enga. Un corrimiento de tierra provocó el colapso de la ladera de una colina que se abalanzó sobre un núcleo de población. Las personas que se encontraban en el lugar quedaron sepultadas "vivas", de acuerdo con las autoridades locales citadas por AFP.

Update: The UN estimates that at least 670 people have died in Papua New Guinea's massive landslide. Aid workers and villagers are searching for survivors amid dangerous conditions. pic.twitter.com/CemQZ5AnPk

La principal carretera que conduce al lugar también quedó "completamente bloqueada". De acuerdo con las autoridades locales, la tierra y las rocas siguen en movimiento en la zona y hay desprendimientos. Cerca de 250 viviendas en un perímetro en torno al epicentro de la catástrofe fueron evacuadas.

Este domingo, Naciones Unidas, que cuenta con una oficina en la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, estimó las muertes en al menos 670 personas. Se trata de una cifra temporal. Se han desplazado al lugar varios equipos de rescate que trabajan a contrarreloj para buscar a los supervivientes de la tragedia.

Here is a satellite image, captured today by @planet, showing the site of the #landslide in Papua New Guinea that is believed to have killed 670 people. The location of the crown of the landslide is [-5.3825, 143.3651]. It is 200 m wide and 500 m long. It moved towards the north. pic.twitter.com/lVuStOqBEf

— Dave Petley (@davepetley) May 26, 2024